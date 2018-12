Heti pénzhoroszkóp 2018. december 3–9.: Jön a pénz? Jön a pénz!

Kos

Nem kellene minden helyzetet harcnak felfognod. Persze, értem, hogy körülötted sokan mások is harcolnak, de ez mégsem jelenti, hogy neked is bele kellene állnod ezekbe a harcokba. Most válaszd a békét, a csendet, és ha kell, vonulj messzebb a harcoktól. Sokkal kifizetőbb lesz, meglátod.

Bika

Itt az ideje, hogy elkezdd gyakorolni a kedvességet. Már a múlt héten is arra biztattak a csillagok, vedd észre az összefüggést az anyagi helyzeted és a másokkal való bánásmódod között. Most pedig azt mondják, minél kedvesebb vagy, annál gazdagabb is leszel.

Ikrek

Ezen a héten meg kellene valósítanod a sok-sok kreatív tervedet. Feltűnt már, hogy mások azért eredményesebbek, mert ők gondolkodás és kétely nélkül belevágnak a terveik megvalósításába? Pontosan ezt kellene tenned neked is a héten. Aztán figyeld a fejleményeket…

Rák

Csak néhány apróságot kell változtatnod, hogy több legyen a fizetésed. A munkádra végre felfigyelnek a főnökeid, és végre elkezdik pénzzel is jutalmazni azt. Persze lehet, a héten néhány szabadnapnak jobban örülnél, mint a fizetésemelésnek…

Oroszlán

Minél nyugodtabb vagy, annál jobb az anyagi helyzeted. Igen, jól olvastad a sorrendet. Először meg kell nyugodnod, és az anyagi helyzeted azután válik egyre jobbá. A héten keresd a nyugalmat és a békét, mert a bőség szorosan követi a benned uralkodó érzéseket.

Szűz

Nagyon szeretnél segíteni egy barátnak vagy barátnőnek, de ez most nem fog menni. Most nem fogsz tudni segíteni neki, és nem fogod tudni megvalósítani mindazt, amire neki szüksége lenne. Ez most az a helyzet, amikor hagynod kell, segítsen ő magának, ahogy tud.

Mérleg

Azzal lehetne a legtöbb pénzt keresned, amit annyira szeretsz csinálni, hogy szinte te magad fizetnél érte. Ehhez azonban bátorságra, hitre és reményre van szükséged. Vajon kellően bátor vagy, hogy az örömet válaszd, és azzal foglalkozz, ami valóban derűssé teszi a szívedet? Pedig ez hozná meg a pénzt neked…

Skorpió

Úgy tűnik, valakinek mostanában rosszat kívánsz. Ez azonban nem az, amivel meg lehetne gazdagodni. Amit másnak kívánsz, azt mindig magadnak is megteremted. A teremtő erőddel pedig nem lenne szabad kockáztatnod, hogy megvalósuljon, amit másnak kívántál. A jókívánságokkal nagyon sok pénzt tudnál magadnak teremteni…



Nyilas

Egyszerűsítened kellene a dolgokat. Mostanában túl sok felé fizetsz, túl bonyolult költéseket vállalsz be, és talán olyan szerződéseket írsz alá, amelyeket egyáltalán nem lenne szabad megkötnöd. Lassíts, legyél kicsit megfontoltabb, a döntéseidet pedig hosszú távú érdekek alapján hozd meg.

Bak

Talán most túl fontos szerepet kapott az életedben a pénz, és talán itt lenne az ideje, hogy ebből a szerepből visszavegyél. Ezen a héten tudatosan ne figyelj a pénzre, az értéket pedig az emberekben találd meg, ne a tárgyakban vagy az ingatlanokban.

Vízöntő

Erőteljes vágyad van arra, hogy megváltoztass egy szerződést, pénzügyi ígéretet vagy fizetési kötelezettséget. Ebből valóban lehetne eggyel jobb is neked, de csak akkor, ha szakembert kérsz meg, hogy fogalmazza újra az írásbeli vagy szóbeli megállapodást.

Halak

Azzal teheted a legtöbbet az anyagi függetlenségedért, ha felelősséget vállalsz egy mostani helyzetért. Ez a helyzet talán nem pontosan olyan, mint képzelted. De ha nekilátsz a megoldásának, sokkal hamarabb megoldódik, mint képzelted volna.