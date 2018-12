Heti horoszkóp 2018. december 3–9.: Rázós fényszögek kuszálják össze a csillagjegyeket

KOS

December első hetében nem lesz okod panaszra. Főleg, ha vannak terveid, amelyeket hajlandó vagy újratervezni, mint a navigációban. Ez most nem lesz olyan egyszerű, mert néhány fényszög frusztrálhat hétfőn, szerdán és pénteken. Még jó, hogy a péntek reggeli Nyilas újhold visszaadja a lelkesedésedet, így ismét helyre áll a rend. A hétvége a Bak Holdnak köszönhetően szorgalmas házimunkával telik. Érdemes el kezdened készülődni az ünnepekre. Ne feledd, vasárnap már a második gyertyát kell meggyújtanod.

BIKA

Nem csak a közelgő karácsony miatt központi téma nálad a kiadások optimalizálása. A bolygók (Nap, Mars, Neptunusz) is pontosan ezt szimbolizálják. Különösen óvatosnak kell lenned hétfőn, szerdán és pénteken. Mindeközben szerelmi ügyek dobogtatják meg a szívedet kedden és csütörtökön. Jó hír, hogy csupa jó fényszög lesz, nagyon úgy tűnik, ez a szerelem kibontakozik. A pénteki újhold nem érint téged közvetlenül, annál inkább a hétvégi Bak Hold. Végre nem esik nehezedre összeszedetten megtervezni az ünnepi készülődést.

IKREK

A szerelem sorsszerűen és végzetesen közelít feléd december első hetében a Nyilas Nap szerint. Akár van párkapcsolatod, akár nincs, egyre népszerűbb leszel. A nyomasztó fényszögek szerint ugyanakkor ez a szerelem a karriered rovására mehet. Hétfőn, szerdán és pénteken jobb a békesség a munkahelyeden, és okosan tennéd, ha nem vinnéd be a magánéletedet. Csütörtökön este bolygód, a Merkúr végre elindul előre, pénteken reggel pedig újhold lesz a Nyilasban – mindkettő bearanyozza a hétvégédet. Pedig vasárnap még csak bronzvasárnap lesz.

RÁK

December elején a kollégáid egyre ingerültebbek. Ezen a héten több vitás napot jeleznek a bolygók: hétfőn, szerdán és pénteken. Maradj ki a viszályból! Ilyen hangulatban nehéz hatékonyan dolgozni, mégsem lehetetlen, ha kibírod sértődés nélkül. A keddi és szerdai vizes konstelláció sokat javít a helyzeten. Igaz, a pénteki újhold nem lesz rád közvetlen hatással, cserébe a hétvége a szerelemről szól. Ha van párod, ünnepi hangulatba kerültök, ha még nincs, akkor nyisd ki a szívedet!

OROSZLÁN

Vigyázz, mert a gyerekek és/vagy gyerekes dolgok sokba kerülnek a héten. Észszerűsítened kéne a költségeidet, amire ugyanakkor csekély esélyed van hétfőn, szerdán és pénteken. Azonban állati szerencséd lesz, mivel az életkedved pozitívra fordul a Nyilas jegyében zajló bolygófelvonulásnak köszönhetően. Szóval cseppet sem fog zavarni ez az egész. Sőt a pénteki Nyilas újhold határozottan fellelkesít. Majd hétvégén fogsz kissé lenyugodni, ami arra jó, hogy összeírd az ünnepi feladatokat és költségeket.

SZŰZ

Egész héten a család ad feladatot neked. Folyton előhozakodnak valamivel, amit csak te tudsz elintézni, ez pedig igen fárasztó lesz. Hétfőn, szerdán és pénteken kellemetlen fényszögek szerint több energia kell, hogy a munkádra koncentrálj. Közben meglepetés készülődik, amit a pénteki Nyilas újhold szimbolizál: valami vagy valaki új érkezik az otthonodba. Tárd ki az ajtódat előtte! Hétvégén kiegyensúlyozottnak és hatékonynak fogod érezni magad, ami a legjobbkor jön az adventi időszakban.

MÉRLEG

Könnyen megsértődhetsz hétfőn. Rossz szájízzel nyitod a hetet, ha megbántódsz. Az a jó, hogy a hét közepe jó híreket hoz neked: jobban alakulnak a pénzügyeid, mint gondoltad. Az is lehet, olcsóbban jutsz hozzá valamihez. A spórolás felér egy nagyobb bevétellel. Pénteken reggel Nyilas újhold lesz, ami új információkat hoz neked, ha kellően kinyitod a szemedet és a füledet. Hétvégén a Bak Hold azt javasolja, szánj időt a családodra, az otthonodra! Neked is jár egy kis magánélet…

SKORPIÓ

Csaknem egész héten a pénz körül forognak a gondolataid, ami érthető is, hiszen jön a karácsony. Ám most csúnya fényszögek akadályokat jelentenek – különösen hétfőn, szerdán és pénteken. Az a szerencséd, hogy a péntek reggeli Nyilas újhold új pénzforrást jelez neked. Kérdés, van-e szabad kapacitásod, illetve megéri-e? Gondold át alaposan, amire bőven jut időd a hétvégén: a Bak Hold józanságot és észszerűséget hoz. Közben legyen időd a szeretteidre és önmagadra! Szükséged van töltődésre.

NYILAS

Igaz, hogy lesznek nehéz fényszögek az égen, te mégis szuper hét elé nézel. Vigyáznod kell magadra és a szívedhez közel álló emberekre hétfőn, szerdán és pénteken. Ezeken a napokon bármikor könnyen vita pattanhat ki a legártatlanabb megjegyzésből is. Sajnos mindenki puskaporos hangulatban lesz. Szerencsés vagy, mert minderre megoldást hoz a péntek reggeli újhold, ami a Nyilas jelében lesz. Együtt áll a Nap és a Hold, ami az év legfontosabb újholdja a számodra. Most bármit újíthatsz, bármit elkezdhetsz.

BAK

A bolygók szerint ezen a héten neked csupán a hétfő látszik zűrösnek. Egyszerű lesz a dolgod, ha nem ítélkezel, és nem akarsz senkit kioktatni. Keddtől sok olyan beszélgetésben lesz részed, ami szerinted túl sok érzelemmel töltött, holott maga az információ a lényeg. Koncentrálj erre! A pénteki Nyilas újhold számodra nem olyan nagy horderejű, mégis használhatod újító erejét. Hétvégén a szokottnál érzékenyebb, sértődékenyebb lehetsz. Tudd be a közelgő ünnepeknek és a Bak Holdnak, ami a gyenge pontod…

VÍZÖNTŐ

Te nem unod még, hogy mindenki a közelgő ünnepek költségei miatt panaszkodik? Pedig neked is oda kéne figyelned, mire adsz ki pénzt. Lesz pár kényes nap: hétfő, szerda és péntek, amikor is bosszankodhatnál, sőt pánikba is eshetnél a drágaság láttán. Pedig józanul tudod, mindez teljesen fölösleges. A pénteki újhold új barátot és/vagy szövetségest hoz neked. Hétvégén gyengélkedhetsz, ezért jobb lenne, ha időt szánnál a pihenésre és töltődésre. Kár lenne betegen belemenni az év végi ünnepekbe.

HALAK

Felemás konstellációk lesznek ezen a héten. Hétfőn, szerdán és pénteken nehéz fényszögek nehezítik a dolgodat, elsősorban a munkahelyeden. Szerencsére kedden és csütörtökön szelíd fényszögek simogatják a lelkedet. A péntek reggeli újhold új kihívás elé állít a munkádban. Jó lenne, ha nem reagálnál azonnal, mert úgy tűnik, elsőre nem fog tetszeni. Pedig az újhold csupa jót és újat hoz neked. Hétvégén a Bak Hold tőled szokatlan módon praktikussá és józanná tesz téged. Ez most kimondottan hasznos…