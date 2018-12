Íme a Bika véleménye a csillagjegyekről. Kivel ért egyet és kivel nem?

A Bika (április 20.– május 20.)

A Bika a megbízhatóság, a megfontoltság, a kitartás jelképe. A végletekig ragaszkodik az álláspontjához, megingathatatlan a véleménye. A biztonság a lételeme, bármit megteremt magának, amire igazán vágyik. Engedelmes és kötelességtudó, kedves és hűséges csillagjegy. Kiváló ízléssel, stílussal rendelkezik, kedveli a művészeteket, mindent, ami szép és mutatós. Ő az, aki igazán tud élni, mindent szeret, amit a fizikai világ nyújtani tud. Milyennek látja a Bika a többieket? Íme a részletek.

Ezt gondolja a Bika a Kosról

Nos, a Bika szerint a Kos: túlzottan is türelmetlen. Meg talán egy kicsit agresszív és kötekedő is. Mindketten a saját fejük után mennek, szóval, kicsi az esélye, hogy ők ketten közös nevezőre jussanak.

Ezt gondolja a Bika az Ikrekről

A Bika szerint az Ikrek: túlpörög. Néha le kéne kicsit nyugodnia. Jól kijönnek egymással? Egy darabig talán.

Ez a Bika véleménye a Rákról

A Bika szerint a Rák: nagyszerű ember, tudja mit akar – csak ne lenne időnként annyira érzékeny… Ők biztosan megtalálják a közös hangot, életre szóló szerelem és barátság is szövődhet közöttük.

Ez a Bika véleménye az Oroszlánról

A Bika szerint az Oroszlán folyton henceg. Pedig észre vehetné végre, senkit sem érdekel a magamutogatása, meg a folyamatos szövegelése. Kijöhetnének egymással, de valahogy mégsem találják a közös hangot.

Ezt gondolja a Bika a Szűzről

A Bika szerint a Szűz: őt nagyon is kedvelem. Szeretem az összeszedett, előrelátó, előretervező embereket. Persze néha túlzottan is összeszedett és előretervező… Mindketten föld elemű csillagjegyek, alapvetően nagyon is jól összeillenek.

Ez a Bika véleménye a Mérlegről

A Bika szerint a Mérleg: kellemes típus. Akadnak köztünk hasonlóságok. Azt viszont nem értem, miért kéne királyként/királynőként kezelnem őt? A két vénuszi csillagjegy érdeklődése sok tekintetben hasonló. Szeretik a művészeteket, stílusosak és szépek, akár közös nevezőre is juthatnának egymással.

Ezt gondolja a Bika a Skorpióról

A Bika szerint a Skorpió izgalmas és igazán nagyszerű társaság. Igaz, nem egyszerű őt megérteni, de nagyon szerethető. Kedvelem őt. Esetükben nagyon is igaz, hogy az ellentétek vonzzák egymást.

Így nyilatkozik a Bika a Nyilasról

A Bika szerint a Nyilas: a személyisége kifejezetten vonzó és izgalmas, de képtelenség lekövetni. Ő az, aki percig nem tud a fenekén megmaradni. Könnyen szót értenek egymással? Eleinte. Talán.

Ezt gondolja a Bika a Bakról

A Bika szerint a Bak kifejezetten jó fej. Abban nem annyira, hogy imád parancsokat osztogatni, bár nem bánom, amikor rám szól, hogy ideje lenne végre megmozdulni. Hasonlóan gondolkodnak a munka világáról, ezért ők is megtalálják a közös hangot egymással.

Ez a Bika véleménye a Vízöntőről

A Bika szerint a Vízöntő… Nos, róla inkább semmit. Ők ketten vélhetően sosem lesznek igazi puszipajtások. Nem értik egymás gondolatait, közös motivációkat sem találnak egymás mellett.

Ezt gondolja a Bika a Halakról

A Bika szerint a Halak: imádni való, elragadó, kedves, bájos, szerethető. Kell ennél több a stabil alapokhoz?

(via horoscope daily)