Decemberi horoszkóp: sokat adj, ha sokra vágysz

Kos (március 21. – április 19.)

Kos jegyűként, ha pénzről van szó, most a helyzet magaslatán állhatsz. Ami azt jelenti, nagyon jól tudsz bánni a pénzzel, pompásan vásárolhatsz. A házasságokban, régi együttélésekben olyan esemény történhet, amely ismét közelebb hoz benneteket egymáshoz. Viszont nem kedvez az idő a külföldi utazásnak. Az életnek ezen a területén készülj fel bosszússágokra, veszteségre.

Bika (április 20. – május 20.)

Bika jegyűként a házasságodban, a hosszabb együttélésekben a te viselkedésednek köszönhetően a kapcsolat új kerékvágásban folytatódhat, illetve még erősebbé válhat. Elérkezik a pillanat, amikor fontos téma kerülhet terítékre, és a dolgok a kedved szerint alakulhatnak. Családtagnak az életébe ne szólj bele. Viszont ha beteg személy van a környezetedben, rá neked kell jobban figyelned, támogasd, ahogy csak teheted.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Ikrek jegyűként az életed több területén alakulhat ki átláthatatlan helyzet. Ide tartozik a munkahelyed, a magánéleted is. Különösen akkor, ha párkapcsolatban élsz, és ebből már kifelé kacsingatsz. A munkahelyeden olyan helyzet jöhet létre, hogy csak ámulsz és bámulsz, de ebben a kissé kaotikusnak nevezhető szituációban is megtalálhatod a helyed. Idénymunka végzésére kiváló ez a hónap!

Rák (június 21. – július 22.)

Rák jegyűként a párkapcsolatodban olyan változásra van kilátás, amely nagyon is a kedvedre lehet. Még az is megtörténhet, hogy régi viszonyok folytatódnak új kerékvágásban. Akivel most hoz össze a sors, akár össze is kötheted majd az életedet. Már nem olyan ragyogó a helyzet, ha a munkahelyedről, a kollégáidról van szó, illetve olyan feladatot is el kell végezned, amelyhez kevesebb kedvet érezhetsz.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Oroszlán jegyűként még az is lehet, hogy olyan munkák szakadhatnak a nyakadba, amelyekre nem voltál felkészülve, amelyekre nem számítottál. Viszont az otthonod csinosítása nagyon is jól mehet, örömmel végezheted. A szerelem egén viharfelhők gyülekezhetnek: elsősorban miattad alakulhat ki olyan helyzet, amely miatt talán a társadnak könny csillog a szemében. Pénzügyeid jól alakulhatnak decemberben.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Szűz jegyűként a házasságodban, a régi párkapcsolatokban furcsa helyzet alakulhat ki. Alapvetően a gondot az jelentheti, hogy társad nem fejezi ki magát világosan, esetleg titkai vannak, amelyek most napvilágra kerülhetnek. Vásárlás során nagyon jól járhatsz. Decemberben olyan találkozásra is sor kerülhet, amely feltöltheti az energiaraktáraidat. A szerelmi viszonyok erősebbé válnak.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Mérleg jegyűként megeshet, hogy Ámor nyila a szíved közepébe fúródik. Ha ez már megtörtént, a kapcsolatban olyan dolgok merülhetnek fel, amelyeket ha tisztáztok, minden a legnagyobb rendben lehet. Pénzügyeid alakulása miatt minden okod megvan a jókedvre, az örömre, ráadásul pompásan vásárolhatsz. Kolléga miatt kinyílhat a bicska a zsebedben…

Skorpió (október 23. – november 21.)

Skorpió jegyűként könnyen megeshet, hogy decemberben a házasságod, a tartós kapcsolatod szakítópróba elé kerülhet. Elsősorban a társad lehet, aki szeretne kiszállni a viszonyotokból. Ha pénzről van szó, sajnos nem állsz a helyzet magaslatán, ami azt jelenti, hogy könyvelésed kiadási oldala lendülhet nagyobb mozgásba. Ha szülő vagy, csemetédnek fontos, hogy minél több időt töltsetek együtt.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Nyilas jegyűként a rokonok, a családtagok között vannak olyanok, akikkel most nehezebben tudsz kijönni. Az is lehet, hogy ingatlanügylet alakulása miatt válhatsz idegessé. Pénzügyeid miatt viszont nem kell aggodalmaskodnod, mert olyan összeg ütheti a markodat, amelyért nem kell keményen megdolgoznod. Viszont külfölddel a dolgaid már nem alakulnak úgy, ahogyan szeretnéd…

Bak (december 22. – január 19.)

Bak jegyűként decemberben megtörténhet, hogy találkozol az állatöv legnagyobb pletykafészkével. Ha egy mód van rá, most inkább hallgass, és figyelj, ne mondj véleményt senkiről és semmiről. Így elkerülheted, hogy valaki kiforgassa a szavaidat, és kellemetlen helyzetbe kerülj. A baráti kapcsolatok fontosabbá válhatnak, különösen azok, amelyeknek köze van a megélhetésedhez. Kifoghatsz egy foglalt személyt is…

Vízöntő (január 20. – február 18.)

Vízöntő jegyűként decemberben biztosan nem kell aggodalmaskodnod a munkád, a megélhetésed miatt. Még az is lehet, a gondviselés olyan lehetőséggel kínálhat meg, amely miatt környezeted úgy vélekedhet, hogy neked csak megszületni volt nehéz. Viszont a barátok között akad olyan, akivel meg kellene szakítanod a kapcsolatodat, mert csak ártalmadra van. Az ünnepek varázslatos hangulatban telhetnek, örömöd határtalan lehet.

Halak (február 19. – március 20.)

Halak jegyűként ha dolgoznod kell, most kiveheted a részed a feladatok elvégzéséből. A felettesed viselkedése azért olyan, amilyen, mert ő sincs egyszerű helyzetben. A barátok fontos szerepet játszhatnak most az életedben, akik között lesz valaki, aki olyan ajándékkal kedveskedhet, amelyre nem is gondoltál. Kedvez az idő külföldi utazásnak. Ha tanulmányokat folytatsz, remek formában lehetsz.