Napi horoszkóp 2018. 12. 01.: Vitának ma helye nincs

Szombaton nincs helye a vitának, és ha belegondolsz, te is rájössz, ez mennyire így van. Hiába is vitatkoznál valakivel, ma képtelenség lenne meggyőznöd bármiről is. Akkor pedig mi értelme van a vitának? Hát nem sokkal egyszerűbb, ha elkerülöd a vitát, és megőrzöd a békét?