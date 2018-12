Hétvégi szerelmi horoszkóp december 1-2.: Újjáéled a szerelem

Kos

Olyan sok szenvedély és olyan sok lendület van bennetek, amelyek ugyanakkor most talán elsodornak benneteket egymástól. Nem kell félned ettől a távolodástól, hiszen mindkettőtöknek szükségetek van arra, hogy kicsit önmagatokban legyetek, és kicsit magatokkal törődhessetek a másik és a kapcsolatotok helyett.

Bika

Miért ne bővítenéd újabb lehetőséggel a közös programjaitokat? Miért ne próbálnátok ki valamit kettesben? Miért ne szánnátok időt egymásra? Miért ne változtathatnátok meg a tradíciókat? Azokat a hagyományokat, amelyek szerint minden hétvégén ugyanannak kell történnie… Most vigyél új izgalmat az életetekbe!

Ikrek

Jól megfigyelheted az életedben, hogyan hatottak rád a gyerekkorod évei, és mennyire hatottak rád a szüleid kapcsolatai. A hétvégén eljön az ideje, hogy meggyógyítsd a családi mintát. Azt a családi mintát, amelyet eddig követtél, és amelyet most már nem másolnál tovább szívesen. Tervezz magadnak új mintát, új életet, új kapcsolatot.

Rák

Ha szemernyi kétség is volt benned azzal kapcsolatban, hogy jó döntést hoztál-e, ez a kétség most biztosan elillan. A párkapcsolati döntéseiddel kapcsolatban a hétvégén igen éles látó vagy. Szerencsére nemcsak azt látod, mikor mi volt a jó döntés, de azt is pontosan tudod, most mi az. Azt is pontosan tudod, most mi lenne a legjobb neked.

Oroszlán

Azon gondolkozol, mi lenne a legjobb megoldás számodra egy vitát követően. Természetesen a vita után békülni kell, de most nem szívesen engednél a pozícióidból. Lehet, most túl kell lépned az önérzeteden, és neked kell bocsánatot kérned. Ez egy olyan gesztus, amely valóban segít meggyógyítani a kapcsolatotokat.

Szűz

Biztos vagy benne, hogy a párodnak vannak romantikus ötletei a hétvégére? Most hagyd, hogy ő szervezze meg azt a romantikus randiestét, amit csak kettesben töltötök. A szombat ideális a romantikus programhoz. Zárjátok ki a külvilágot, és tegyétek azt, amihez csak kedvetek van. Az egyetlen szabály, hogy mindketten érezzétek jól magatokat!

Mérleg

Elég egyetlen kreatív ötlet, hogy feldobd a hétvégéteket. Ne olyasmire gondolj, amiket a magazinok cikkeiben találsz. Inkább azt gondold végig, a párod szemébe mitől költözik gyerekes csillogás. Ha ezt a csillogást, ezt a gyermeki lelkesedést elő tudod hozni egy programmal, egy ajándékkal, nyert ügyed van.

Skorpió

Ki kell mondanod, mire vágysz valójában. Ez nemcsak a szerelmednek fontos, de többen vannak a környezetedben, akik csak arra várnak, hogy megfogalmazd, mire vágysz. Többen vannak, akik hallani akarják a vágyaidat, és segíteni akarnak, hogy ezeket a vágyakat megvalósíthasd. Hát nem csodálatos tudni, hogy mindenki összefog a vágyaid teljesüléséért?

Nyilas

Nem kellene túl messzire előre tervezned. Ha még keresed a párodat, most hajlamos lehetsz az örök magányban gondolkodni. Ha döcög a párkapcsolatod, rémképeket látsz a teljes hanyatlásról. Ha pedig boldog párkapcsolatban élsz attól tartasz, hogy egyszer valami megváltozik. Pedig idővel minden jobb lesz, akkor is, ha most azt hiszed, nem lehet ennél jobb.

Bak

Nem értesz egyet a szerelmed döntésével, és egyáltalán nem érted, hogy ő hogyan választhatta ezt az utat. Az igazság azonban az, hogy valahol a lelked mélyén tudod és érzed, miért hozta meg ezt a döntést. Vedd észre, a lelked mélyén olyan ősi bölcsesség lakozik, amely segít, hogy jobban értsd a párod döntéseit és a kapcsolatotokat.

Vízöntő

Amikor azt hiszed, hogy már nincs erőd, a szerelmed megfogja a kezedet, ami számodra olyan érzés, mintha energiaátömlesztést kapnál. Mintha egyszerűen csak dőlne a kezéből a kezedbe az energia, a hit, a bizalom és a szeretet. A testi érintések, a kézfogások, az ölelések segítenek, hogy energiával töltekezzetek fel mindketten.

Halak

A kishitűségnek nincs helye az életedben. Mindenkitől azt várod, higgyen, hogy vegye kezébe az életét. De akkor miért érnéd be kevesebbel önmagad részéről? Mért ne várhatnád el magadtól is, hogy a kezedbe veszed a szerelmi életed irányítását? Most higgy abban, amire vágysz, és tedd meg, amiről tudod, hogy segít életre kelteni ezt a vágyat.