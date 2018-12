Ezeknek a csillagjegyeknek folyamatosan jár a szájuk

1. Kos

A Kosnak rengeteg mondanivalója van, amit természetesen sosem tart magában. Bátran és őszintén kimondja, amit gondol. Szereti a hosszú beszélgetéseket, de még jobban szereti, amikor a többiek nem értenek vele egyet, és parázs vitára kerül sor. Ilyenkor ugyanis bevetheti remek érvelőképességét.

2. Ikrek

Amikor az Ikrek nem beszél, az olyan, mintha nem is lélegzene. Ő az, aki még akkor is fenntartja beszélgetést, amikor egyébként beállna a legkínosabb kínos csönd. Csak a tempót nehéz vele tartani, mert gyors észjárása miatt a témákat is villámgyorsan váltogatja.

3. Oroszlán

Az Oroszlánnak általában nagyon szép a hangja, az orgánuma, vagyis őt hallgatni is élmény. Imádja, amikor mindenki csak rá figyel, minél nagyobb a közönsége, annál jobban belelendül a sztorikba, amikből szinte kifogyhatatlan mennyiség lapul a tarsolyában.

4. Mérleg

A Mérleg társaságban azonnal pillangóvá változik, és egyik embertől a másikhoz repül, hogy minél többeknek adhassa elő remek történeteit. Lételeme a flörtölés, amelynek hevében néha észre sem veszi, talán sokkal több információt osztott meg magáról, mint amennyit illett volna.

5. Nyilas

A Nyilassal élvezet beszélgetni, mert nemcsak érdekes történetei, tapasztalatai vannak, de nagyon izgalmasan is adja elő azokat. Ami még ennél is jobb, hogy ő legalább annyira szeret hallgatni, mint beszélni, hiszen őszintén érdekli, mit tanulhat a többiektől.

yourtango