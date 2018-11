Ezt jósolják decemberre a tarot kártyák

Mielőtt képzeletben húznál egyet a csodaszép tarot kártyák közül, érdemes előbb picit elcsendesíteni az elmédet. Végy néhány mély lélegzetet, le is hunyhatod a szemed, lényeg, hogy figyelj néhány másodpercre befelé. A jóslásra engedj magadnak néhány percet. Ha most kapkodnod kell, inkább „tedd félre a kártyákat”, és gyere vissza később.

Ha szeretnél, gyertyát, füstölőt is gyújthatsz. Amikor úgy érzed, megfelelő a pillanat a kártyákra való ráhangolódásra, tedd fel magadnak a következő kérdést: „Vajon mit üzennek nekem a tarot kártyák december hónapra?”. Nézd meg a lapokat, engedj időt a választásra is. Amelyik kártya energiáját a leginkább érzed, válaszd azt a lapot. Miután meghoztad a végleges döntését, képzeletben „fordítsd fel” a kártyát, és olvasd el a jóslatot.

Ezt jósolja az első tarot kártya: Az Igazság

Amennyiben az első kártyát választottad, Az Igazság tarot lapot húztad képzeletben. A jóslat szerint hamarosan fény derül az igazságra. Valami számodra igazán fontos információt tudhatsz meg. Olyasmit, ami az életedre különösen nagy hatással lesz. Bármilyen igazság lásson napvilágot, tudnod kell, érted történik. Ha esetleg úgy érzed, a hír lesújt téged, hamarosan az is kiderül, miért éled át mindezt. Lehet, el kell valamit vagy valakit engedned, de erre csak azért kerül sor, hogy valami sokkal értékesebbet kaphass. Az igazság vak, lehet, elsőre nem hiszel a fülednek, de amikor többször jön veled szembe ugyanaz, rájössz, ez az információ valóban neked szól, és értékesebb, mint addig hitted.

Ezt jósolja a második tarot kártya: A Próféta

Ha a második lapot húztad képzeletben, A Próféta elnevezésű tarot kártyát választottad. A jóslat szerint fontos tapasztalatot szerzel a közeli jövőben. Ez a tapasztalat, ez az új tudás mindenképpen téged szolgál. Nyitottabbá, magabiztosabbá válsz, ugyanakkor könnyedén kiszűröd a hamisságokat. Szinte szó szerint átugrasz az akadályokon, olyan érzésed lehet, nem történhet veled olyasmi, amit ne tudnál kezelni. Az angyalok támogatnak most téged. Éppen ezért figyelj minél többször a belső hangokra, a megérzéseid nem csapnak be téged. Pontosan tudni fogod, ki az, akire érdemes hallgatnod, aki számodra az értékes ismeretek hordozója. Talán valódi mesteredre találsz. Bárhogyan is történjen, végre megtalálod a helyed a világban.

Ezt jósolja a harmadik tarot kártya: A Főpapnő

A harmadik tarot kártya A Főpapnő lapja. Amennyiben ezt a kártyát húztad, a jóslat szerint az intuíciód, a megérzéseid különösen jól működnek most. Figyelj rájuk, hiszen a legjobb irányba vezetnek téged. Kövesd bátran a belső hangokat, és valódi csodát tapasztalhatsz meg. December számodra az elmélyülés, az önmagadra figyelés hónapja. Most az lenne a legjobb, ha önmagadra, a saját igényeidre figyelnél elsősorban. Persze, fontos a karácsonyi készülődés is, mégis közben mindenképpen törődj magaddal is, hiszen olyan felismerésekre találhatsz, amelyekkel megkönnyíted a saját életedet. Minden nehézség nélkül szervezheted meg a karácsonyt, és valóban örömteli élményekben lesz részed. Megtalálod a lelki békét, a nyugalmat, a valódi boldogságot. Semmi sem fontosabb ennél.