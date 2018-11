Napi horoszkóp 2018. 11. 29.: Ami nem megy, azt ma ne erőltesd

Igazán szívesen kimaradnál egy munkahelyi pletykából, de nem biztos, hogy ez ma sikerül. Tartsd észben, mások rólad gondolnak, nem a te dolgod, és még csak nem is rólad árulkodik. Amit mások gondolnak rólad, az kristálytisztán róluk szól, és az ő lelkükről árulja el, milyen is valójában.

Mérleg

Most értetted meg, hogy eddig mennyivel több időt és energiát szenteltél a kelleténél valaminek. Most értetted meg, eddig mennyire túldolgoztad magad, és milyen sok felesleges energiát szántál az apró célokra is. Csütörtökön sokkal jobban tudod beosztani az idődet, mint ahogy eddig tetted.

