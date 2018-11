Valódi boldogság vár 2019-ben ezekre a csillagjegyekre

A Rák önmagára talál 2019-ben

Rák jegyűként te szinte mindenkor megértő, figyelmes és nagyon türelmes vagy. Ezeket a jó tulajdonságaidat idén bizonyára volt bőven lehetőséged bizonyítani is. Jóságod és empatikus kisugárzásod okán alapvetően nem vagy kellően kemény, hogy megvédd a lelkedet a negatív energiáktól, a mérgező emberektől. 2019-ben pontosan ebben léphetsz előre nagyot, hiszen többször is kiállhatsz majd önmagadért. Lehetőséged nyílik a felelősségvállalásra, arra, hogy igazán a sarkadra állhass. Élvezni fogod az erődet. Képes leszel igazán jól szervezni az életedet, és megtalálod a valódi lelki egyensúlyt is.

A Szűz kreativitása kibontakozik 2019-ben

Szűz jegyűként az idén nem kevés stresszel, szorongással, küzdelemmel néztél szembe. Megvívtad a magad harcát, és valójában sikeresen léptél túl az akadályokon. Talán szomorkodtál is a mélyponton. Hidd el, ezek a próbatételek nem voltak hiábavalók, hiszen nagyon sokat erősödtél, fejlődtél általuk, nem mellesleg jóval rugalmasabb lettél. Talán már most is érzed, mennyire átjárja az erő a lelkedet. 2019-ben bámulatos módon bontakozik ki a kreativitásod. Ahelyett, hogy keményen és görcsösen dolgoznál, rájössz, hogyan tedd azt igazán okosan és könnyedén. A felismerésnek köszönhetően sokkal több időt tudsz majd magadra fordítani, mégis nagyon hatékony leszel, ami aztán igazán boldoggá teszi a napjaidat.

A Mérlegre csodás változás vár 2019-ben

Mérleg jegyűként az idei évről a legjobb szándékkal sem állíthatod, hogy ne lett volna megterhelő a számodra. Biztosan akadtak olyan nehézségek, amelyek jócskán okoztak fejtörést, és amelyek próbára tehették a türelmedet. Az ideivel szemben 2019 bámulatos sikereket tartogat neked. Az életed kétségtelenül pozitívra fordul. Szinte biztosan minőségi változásokra számíthatsz az életed több területén is. Lesz miről mesélned, lesz mit megosztanod a szeretteiddel. Olyan eseményeket tartogat az élet, amit talán ebben a pillanatban elképzelni sem tudnál. Csupa jóval kecsegtet az elkövetkező új év. Lesz mit ünnepelned.

A Nyilas 2019 legnagyobb nyertese

Nyilas jegyűként számtalan változást éltél meg az idei évben, ami inkább bizonytalansággal töltött el. Kedveled a változásokat, a kiszámíthatatlanságot ugyanakkor annál kevésbé tűröd jól. Ebből jutott ki idén igencsak sok. Talán többször is csapdában érezted magadat, amiből nem láttad a kiutat. Uralkodó bolygód, a Jupiter a jegyedben lépett, ezért 2019 bámulatos lehetőségekkel kecsegtet téged. Nemcsak helyre áll az önbizalmad, megtalálod a stabilitást, megvalósítod a céljaidat, elérhetsz valójában bármit. Ráadásul mindent könnyedén éred el, szinte kitárod a karjaidat, és öledbe hullik a lehetőség. Kétségtelen, hogy 2019 egyik legnagyobb nyertese te leszel.

