Heti holdhoroszkóp november 28-december 4.: Gyújtsd meg az első gyertyát az adventi koszorún

SZERDA – november 28.: A Hold ma az Oroszlánban jár, ami pedig azt is jelenti, a mai napi ideális a hajvágásra. Ha ma vágatod a hajadat, sörényed nő, szó szerint és átvitt értelemben is. Ez a nap szabad kezet ad neked, mert nincs semmilyen fényszöge a Holdnak. Így bármit kihozhatsz ebből a napból. Az Oroszlán Hold öntudatot és határozottságot is hoz magával.

CSÜTÖRTÖK – november 29.: Ma délig a Hold az Oroszlánban jár, szóval a mai délelőtt is ideális a hajvágásra. Déltől ugyanakkor a Szűzbe lép a Hold, innentől a hangsúly átkerül az anyagiakra. Most lesz türelmed előzetes tervet készíteni a közelgő karácsonyi ünnepekre is. Érdemes élned a vissza nem térő lehetőséggel.

PÉNTEK – november 30.: Ma van november utolsó napja, amikor is kertészeti tilalom lép életbe a néphit szerint. Egyre hidegebb az idő, most már mindenképpen érdemes téliesíteni a kertet és a balkonodat is. Ha eddig nem vetted volna be a kinti virágokat, ma gyorsan pótold. András napja után indul az adventi időszak…

SZOMBAT – december 1.: Használd ki a fogyó Hold erejét! Most igazán hatékonyan méregteleníthetsz például talpmasszázzsal, szaunázással, infra szaunázással. Minél több gyógyteát iszol, annál több méreganyagot mosol ki a szervezetedből. Délután a Mérleg Hold segít a lakás díszítésében is. Ma már érdemes elővenni az adventi díszeket.

VASÁRNAP – december 2.: Ma este mindenképpen gyújtsd meg az első gyertyát az adventi koszorún. A Mérleg Hold ma támogat téged az otthonod díszítésében, ahogyan a szellőztetésben, a nagytakarításban, a bőrtisztításban is. Ma a testedet is hatékonyan tisztíthatod meg bőrradírral. A méregtelenítéshez, a szaunázáshoz, a teázáshoz is ideális ez a vasárnap.

HÉTFŐ – december 3.: Hétfő estig a Hold a Mérlegben jár, ezért az otthonodat ma is érdemes alaposan kiszellőztetni. Ha engedi az időd, takaríthatsz, szaunázhatsz, tisztíthatod a bőrödet. Közben figyelj az étkezésedre is. Újhold előtt fokozottan hatékony a fogyókúra, ezért most könnyedén leadhatsz a fölösleges kilókból, ráadásul ez a „diéta” az ünnepek előtt különösen jót tesz az emésztésednek.

KEDD – december 4.: Ma már a vizes Skorpióban jár a Hold. Ez pedig minden vízzel kapcsolatos tevékenységnek kedvez. Ma igazán aktuális az öntözés, a mosás, de a kerti csapok víztelenítése is. Teázhatsz, szaunázhatsz, viszont a fodrászat mára nem javasolt. Valószínűleg nem leszel elégedett a végeredménnyel…

