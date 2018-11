Ezeknek a csillagjegyeknek a szeretetnyelve az elismerő szavak

1. Az Ikrek

Az Ikrek számára a nyelv olyan, mint a levegő. Nagyon szeret beszélgetni, az íráskészsége kiváló, nem mellesleg vitákban is verhetetlen. Ő a kommunikáció minden formáját nagyon kedveli, és persze kiváló is benne. Nem véletlenül az ő szeretetnyelve az elismerő szavak, hiszen nagyon szereti megdicsérni a pártját, és persze azt is nagyon sokszor elmondja, hogy mennyire szereti és mennyire fontos neki.

2. A Mérleg

A Mérleg az a típusú csillagjegy, aki szerint a pozitív megerősítés épít és motivál a legjobban. Ezért ő tudatosan és igencsak csínján bánik a negatív kritikával, és persze tudatosan keresi mindenben és mindenkiben a jót. Persze ő is nagyon erősen vágyik a pozitív megerősítésekre, és akkor a legboldogabb, amikor párja megérti a szeretetnyelvét, és elhalmozza őt szebbnél szebb bókokkal.

3. A Kos

A Kosról nehéz elhinni, hogy szomjazza a pozitív megerősítést, az elismerő szavakat, hiszen mindig bátornak, magabiztosnak tűnik, de még ő is erősen igényli a visszajelzéseket. Számára a flört egyenlő a dicséretekkel, a hiúsága legyezgetésével, ezért ő pontosan ugyanígy mutatja ki vonzalmát és persze a szeretetét a leendő vagy már meglévő párjának.

4. Az Oroszlán

Az Oroszlán önmagába vetett hite minden más csillagjegynél erősebb, ennek ellenére imádja az elismerő szavakat, rendkívül fontos számára, hogy a külvilág szavakkal is méltányolja a teljesítményét. Nagyon őszinte és egyenes jellem, ezért szeretetnyelvében ő csak akkor osztogatja az elismerő szavakat, amikor valóban szívből gondolja, amit mond.

5. A Rák

A Rák pontosan tudja, néha milyen nehéz vagy problémás lehet az élet. Tökéletesen ráérez, mikor van párjának a legnagyobb a pozitív megerősítésekre, a kedves szavakra, az elismerésre. Tény és való, tőle mindezt biztosan meg is kapja, hiszen az ő szeretetnyelve is az elismerő és szép szavak.

