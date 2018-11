Napi horoszkóp 2018. 11. 27.: Nagy lépést tehetsz ma az álmaid felé

Megfigyelted már, hogy az emberek meglepődnek, ha emlékszel rájuk? Ezt használhatnád is a saját érdekedben. Ma mindenkit mosolyogva szólíts a nevén, és mindenkinek tegyél fel egy-egy kedves kérdést az emlékeid alapján. Ezzel is jelezheted, hogy emlékszel a közös beszélgetésekre, és valóban figyelsz rájuk.

Szükséged van szövetségesekre a munkahelyeden, és szükséged van arra, hogy valaki pontosan tudja, lássa, értse, mire készülsz a munkádban. Van egy ötleted, amely forradalmasíthatja a munkavégzést, de ezt csak úgy szabad tesztelned, ha valaki más is tudja, mit csinálsz.

Szívesen flörtölsz kedden, és különösen jó vagy a munkahelyi flörtökben. Ezeknek a flörtöknek talán csak az a dolguk, hogy jobb kedved legyen, és lehet, hogy egyáltalán nem kellene őket komolyan venned. Most tekintsd a flörtöt olyan játéknak, amely addig szórakoztató, amíg senki sem veszi komolyan.

Érdemes lenne jobban figyelned a tested jelzéseit. A tested pontosan jelzi, mire van szüksége, és pontosan mutatja azt, mit szeretne megkapni. Ha figyelsz a testedre, könnyedén rájöhetsz, mi a számodra legjobb, és arra is, hogy mi a legegészségesebb ebben az időszakban.

Pontosan tudod, mit nem lenne szabad kimondanod, de annyira jólesik kimondani. Sőt! Jólesik ismételni. Olyan jólesik ezt mondogatni, hogy a legszívesebben mást sem mondanál ma csak azt, amit nem szabad. Azért csinálj valami olyasmit is, amit szabad, és ami semlegesíti, amit nem kellett volna kimondanod.

Néha arra vársz, hogy valaki mondja meg, mit kell tenned. Néha nagyon is arra vársz, hogy valaki helyetted hozzon döntést. Ilyenkor azonban kiengeded a kezedből az irányítást. Ezt most azért nem kellene megtenned, mert hajlamos vagy annak átadni az irányítást, aki visszaél ezzel, vagy legalábbis csak a saját érdekeit nézi.

Kedd este szánj időt arra, hogy előkészítsd, amit majd csak szerdán kell megcsinálnod. Holnap olyan gyorsan bele kell vágnod valamibe, hogy nem lesz időd az előkészületekre. Azzal, ha előkészíted a terepet arról is gondoskodsz, hogy szerdán könnyebb dolgod legyen, és sokkal hatékonyabb lehess.

Olyasmit sikerül elérned kedden, amit eddig sohasem sikerült megvalósítanod. Gondoltad volna, hogy a színészek szerint a siker sokkal félelmetesebb, mint a bukás? A bukást könnyű feldolgozni, de a siker a fejedbe szállhat. Ma neked is figyelned kell, hogy a siker ne szálljon a fejedbe, és ne legyél túl dölyfös.

A nap végére kifogy belőled a lendület, ezért kedd estére ne hagyj fontos dolgot. Ne tervezz olyasmit, amihez túl sokat kellene koncentrálni, vagy amihez túl nagy erőfeszítésre van szükség. Persze most bölcs döntésnek tűnhet, ha az ilyen feladatokat inkább holnapra teszed át.

Ne veszítsd el a fényedet! Kedden az a legfontosabb feladatod, hogy megőrizd a fényedet, a szellemedet, a benned ragyogó lelkesedést. Ezzel a fénnyel, a lelkesedéssel táplálhatsz másokat, és ezzel a szellemmel segíthetsz az ismerőseidnek, meg magadnak is. Épp ezért fontos megőrizned a fényedet.

Halak

Olyan nagyon siettél, szinte már-már kapkodtál, mégsem sikerül gyorsan megoldanod, amit szeretnél. Ma talán akkor is lassabb vagy, ha kapkodsz. Ezért érdemes lenne ma okosabban beosztanod az idődet, és másoknak is átadni a feladataidból. Amit ma nem kezdesz el délig, azt egészen biztosan nem fejezed be estig sem.

