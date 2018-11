A horoszkóp szerint ez a csillagjegyek valódi életcélja

Kos: felérni a csúcsra

A Kos eleme a tűz, ezért nem véletlen, hogy mindig és mindenben a fejlődés, az előremenetel lebeg a szeme előtt. Ha azt mondod neki, nem lehetséges, bebizonyítja, igenis lehet. Legyen szó bármilyen témáról, az élet bármilyen területéről, a Kos azonnal beleveti magát, és addig nem nyugszik, amíg el nem végezte a kitűzött feladatot. Nem olyan fából faragták, hogy ölbe tett kézzel várjon, amíg a dolgok majd maguktól megoldódnak.

Bika: állandóság

A Bika eleme a föld, ezért egész életét az építkezésnek szenteli, legyen szó munkáról, családról, az élet bármely területéről. Párkapcsolatában a harmóniára törekszik, egyúttal nyugodt légkört teremtsen a párja és önmaga számára. Nem szereti, ha bármilyen gond „belerondít” az idilli hangulatba. Fontos számára az anyagi anyagi biztonság, ezért a költekezés sosem lesz a legfőbb célja. Az állandóságra, stabilitásra törekszik egész életében.

Ikrek: boldog és vidám világ

Az Ikrek levegő jegy, a kommunikáció szakértője. Nemcsak remek hallgató, hanem nagyszerű előadó is. Mondanivalójával azonnal elnyeri a többiek szimpátiáját. Remekül érzi magát, ha másokkal trollkodhat, amikor szellemes megjegyzéseket tehet, felkeltve magára mások figyelmét. Ő az, aki boldog, vidám világot szeretne önmaga körül látni.

Rák: empátia

A Rák eleme a víz, éppen ezért nagyon érzelmes, empatikus csillagjegy, aki szívén viseli mások sorsát is. Ha valami gondod van, nála jobb alanyt keresve sem találhatnál, akinek a vállán kisírod a bánatodat. Őt pontosan az együttérzés, a szeretet kiterjesztése hajtja.

Oroszlán: hősies világ

A tűzjegyű Oroszlánnak olyan karizmája van, amilyen senki másnak. Birtokában van a vezetői tulajdonságoknak, és képes arra is, hogy ösztönözze, inspirálja, motiválja a többieket. Arra született, hogy lelkesítse a környezetét, példakép legyen mások számára.

Szűz: gondolkodás

A Szűz akár ezermesternek is tekinthető, hiszen őt pontosan az vezérli, hogy mindenre megtalálja a megoldást. Nem bírja elviselni a káoszt, a befejezetlenséget maga körül, mindenkor arra törekszik, hogy békét és tökéletességet teremtsen a saját világában. Folyamatosan azt tanulmányozza, hogyan lehetne bármit is még jobban csinálni.

Mérleg: kiegyensúlyozott világ

A Mérleg a harmónia, az egyensúly kialakításában verhetetlen. Az idő menedzselésében kiváló, álláspontot csak azt követően alakít ki, hogy meghallgatta az egyes feleket. Olyan tulajdonságok elsajátítása a célja, amelyekkel pártatlan, elfogulatlan lehet a többiekkel. Igazságra, tökéletességre törekszik, ahhoz, hogy mindkettőt megvalósítsa, egyensúlyba kell hozni az életét.

Skorpió: átadni a szenvedélyt

A Skorpió vitathatatlanul a legszenvedélyesebb csillagjegy. Bármit is csinál, szívvel-lélekkel teszi. Mélyen hisz benne, ahhoz, szenvedély és odaadás nélkül nem lehet elérni a kívánt célt. Ez a törekvése nemcsak a kapcsolataira, a munkájára is pontosan ennyire igaz.

Nyilas: felfedezés

A Nyilas nem tud nyugton maradni, őt az új dolgok, az új helyek felfedezése vezérli a tetteiben. Új emberekkel akar találkozni, új kultúrákba szeretné belevetni magát. Mindenről és minél többet szeretne tudni. A világot olyan szabad-szelleművé akarja változtatni, amilyen ő maga is. A célja, felfedezni a még ismeretlen és járatlan ösvényeket.

Bak: sikert aratni

A Bak mindenkor lényegre törő, elszánt, nem mellesleg rendkívül szorgalmas csillagjegy. A szeretteiért mindent megtesz, az ő boldogságuk lebeg a szeme előtt, amikor keményen dolgozik, és sikerre akar vinni mindent, amibe belefog. Siker nélkül boldogtalan lenne, de előtte nincsenek legyőzhetetlen akadályok, megugorhatatlan magasságok.

Vízöntő: élhetőbb világot teremteni

A Vízöntő a legbarátságosabb típus. Ő valóban nagyon szereti az embereket. Célja, hogy élhetőbb világot teremtsen a cselekedeteivel. Tetteit mindenkor a jóság, a szeretet vezérli, folyamatosan önkéntes munkákban vesz részt, remélve, hogy olyan békés és boldog világot formálhat, amelyben mindenki valóban jól érzi magát.

Halak: támogatni a művészeteket

A Halak víz jegyű, és hasonlóan a Rákhoz, ő is tele van érzelemmel, empátiával. Emellett rendkívül kreatív csillagjegy is, nem beszél sokat, érzéseit a különböző művészeti alkotásokban, így például a zenében, a költészetben vagy a festészetben fejezi ki. A Halak többségének egyúttal ez a hobbija, s ehhez hozzátartozik a művészetek pártolása, segítése is.

(via bold sky)