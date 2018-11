Heti angyalhoroszkóp november 27-december 3.: Merd kimondani a vágyadat

Kos

Zsofiel arkangyal gondoskodik arról, hogy ezen a héten minden könnyebben menjen, mint az elmúlt időszakban. Zsofiel arkangyal gondoskodik arról is, hogy könnyedén vedd az akadályokat, és könnyedén megoldhasd mindazt, amit eddig nem tudtál elintézni. Minden ügyintézéshez bátran hívd Zsofiel arkangyalt!

Bika

Jeremiel arkangyal szívesen segít neked, hogy el tudd engedni a múltadat A múltnak különösen azt a részét lehet nehéz elengedned, amely sérelmekkel és neheztelésekkel teli. Jeremiel arkangyal azonban segít abban, hogy meg tudd gyógyítani magadban a múltadat, és a fájdalmakat is.

Ikrek

Metatron arkangyal jelenlétében mindig erősnek és energikusnak érzed magad. Metatron arkangyalt érdemes megkérned arra is, hogy segítse azokat a szeretteidet, akiket mostanában erőtlennek, elanyátlanodottnak látsz. Metatron arkangyal mindenkinek szívesen segít, aki kéri. Tedd ezt most te is.

Rák

Azrael arkangyal segít abban, hogy elengedhesd azokat a vágyaidat, amelyek nem teljesültek, és amelyekhez talán még mindig görcsösen kapaszkodsz. Azzal, ha görcsösen kapaszkodsz valamibe, egészen biztosan nem szerzed meg. Ha elengeded, és valóban a tiéd, úgyis visszatér hozzád.

Oroszlán

Haniel arkangyal segít neked, hogy beléphess annak a boldog világnak a kapuján, amely világban mindig is élni szerettél volna. Figyeld meg, melyek azok az események, amelyek segítenek boldogabbá, és nyugodtabbá válni. Ezeket válaszd a héten az angyali segítséggel.

Szűz

Gábriel arkangyal segít felismerni, mit szabad, és mit nem szabad mondanod egy helyzetben. Gábriel ugyanis a beszéd, a kommunikáció arkangyala, az az angyal, aki pontosan tudja, hol, mikor és mit kell mondanod ahhoz, hogy a vágyaid könnyedén, akadályok nélkül megvalósuljanak.

Mérleg

Ariel arkangyal segít, hogy megteremthesd most mindazt, amire vágysz. Ehhez azonban az első lépés, hogy ne szégyelld a vágyaidat, és ne is kérj bocsánatot miattuk. Jogod van többre, szebbre, nagyobbra, jobbra vágyni. Sőt! Ezek a vágyak viszik előre a világot is.

Skorpió

Zadkiel arkangyal segít megérteni, mi volt az a döntés az elmúlt héten, amelyet érdemes kijavítanod. Zadkiel arkangyal abban is segít, hogyan javítsd ki ezt a döntést. Így a hétvégére már nyoma sem marad ennek a döntésnek, és minden a lehető legjobban alakul.

Nyilas

Raziel arkangyal segít felismerni a valódi belső értékedet. Raziel arkangyal segít neked abban is, hogy felismerd, valóban értékes, szeretetteli és csodálatos lélek lakozik benned. Igenis megengedheted magadnak, hogy szeretetteli és kedves legyél mindenkivel.

Bak

Mihály arkangyal legyőzhetetlen támogató erőt képvisel melletted. Ezen a héten bármilyen ügyért szállsz harcba, hívd meg a csatába Mihály arkangyalt is. Amíg ő melletted áll, biztos lehetsz benne, hogy szeretetteli módon, a szeretet erejével, valódi csata, harc és áldozatok nélkül győztök.

Vízöntő

Őrangyalod abban is segít a héten, hogy tudd, mit kell tenned. Tudod jól, őrangyalod mindig megvilágítja előtted az utat. Akkor is, amikor úgy érzed, hogy nem tudod, pontosan hova vezet ez az út. Fontos, most ne akard tudni a végállomást, érd be azzal, ha csupán egyetlen lépésnyi távolságot látsz magad előtt.

Halak

Raguel arkangyal segít neked megérteni, az az öröm és boldogság, amely most talál rád, mindig is járt neked. Ő segít neked abban is, hogy elfogadd ezt az örömöt, és merj boldogan szárnyalni. Szárnyalj, hiszen olyan régóta vágysz a repülésre. Annyira megérdemled már a boldogságot!