Napi horoszkóp 2018. 11. 26.: Mondj nemet a hétfői kísértésre!

Kellenek az összekacsintós barátságok. Kellenek azok a barátságok, amelyekben már félmondatokon is nevettek. És kellenek azok a barátságok, amelyekben már az elég a jókedvhez, ha találkoztok. Szerencsére hétfőn bőven lesz időd és lehetőséged ezekkel a barátokkal találkozni, hogy nagy nevetések közepette induljon a hét.

Szükséged van a koncentrált munkavégzésre hétfőn. Ma az lenne a legjobb, ha kikapcsolnád az e-maileket, a telefont, és csak arra koncentrálnál, amit csinálsz. Így sokkal hatékonyabb lennél, és rövidebb idő alatt végeznél minden feladattal. Két feladat között aztán elintézheted az e-maileket és a telefonokat is.

Azért érdemes végiggondolnod a lépésedet, mielőtt megteszed, mert könnyen lehet, ez a lépésed új utakat nyit előtted, és messzire visz. Olyan messzire, amilyen messzire – térben és lehetőségekben – nem szívesen indulnál meggondolatlanul. Ezért érdemes most megfontoltnak lenned.

Az idő olyan gyorsan szalad, hogy alig győzöd kapkodni a fejedet. Nem ez a nap lesz, amikor sokat kell unatkoznod, és amikor a lassan mászó óramutatót figyeled. Ha most ránézel az órára, máris kiderülhet, sokkal több idő szaladt el, mint ahogy tervezted. Talán már most rögtön rohannod kell.

Visszalépésnek élheted meg ezt a hétfőt. Talán elvesznek tőled egy feladatot, talán olyan munkát bíznak rád, amit jóval kevesebb tapasztalattal és szakértelemmel szoktak elvégezni. Ez a visszalépés azonban hosszú távon új lehetőséget, új előrelépést hoz el neked akkor is, ha ezt most még nem látod.

Halak

Most kell bizonyítanod a hűségedet, a lojalitásodat egy barátodnak. Most kell megmutatnod, te valóban komolyan gondolod ezt a barátságot, és te valóban mindig szeretettel gondoltál erre a kapcsolatra. A valódi szeretet könnyedén meggyógyítja ezt a barátságot is.

