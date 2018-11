Heti pénzhoroszkóp november 26. – december 2.: Pénzügyi hullámvasúthoz hasonlít most az életed

Kos

Nem kell arra várnod, hogy valaki kisegít a héten. Sőt! Most az lenne a legjobb, ha mindent magad intéznél el. Azzal, ha a saját kezedbe veszed a pénztárcádat (szó szerint és átvitt értelemben is), gondoskodsz arról is, hogy vasárnapra több pénzed legyen, mint amennyi hétfőn volt.

Bika

Kicsit nehezebben indulnak be a dolgaid a héten, mint ahogyan szeretnéd. Érdemes megvizsgálnod, te hogyan állsz hozzá mások dolgaihoz, és mit teszel mások érdekében. Lehet, az élettől csak azt kapod vissza, ahogyan te bánsz másokkal. Ha adakozol, egyre több pénz jön hozzád.

Ikrek

Szeretnéd, ha valaki végre megmondaná neked, hogyan is kell jól bánni a pénzzel. Minden jegynek más a pénzügyi titka, így csak akkor jársz jól, ha egy másik Ikrektől fogadsz el tanácsot. Ha pedig a tanácsadó aszcendense Ikrek, biztos lehetsz benne, igazán jó ötletek várnak rád.

Rák

Oda akarsz arra figyelni, hogy mindenkinek pontosan egyformán adj mindenből, de a héten fel kell ismerned, ez lehetetlen. Valójában nem az a cél, hogy mindenkinek ugyanazt add, hanem hogy mindenkinek azt add, amire szüksége van.

Oroszlán

Úgy tűnik, valaki tudatosan okoz neked anyagi kárt. Fogadd meg a tanácsomat, bízd a karmára! Nem te vagy az egyetlen, akit megkárosított ez a valaki, a karma pedig nemcsak a te jogaidat állítja helyre, de mindenki másét is. A karma hamarosan visszafizeti neked az elveszített összeget.

Szűz

Talán egy régebbi pozíciót, egy korábbi állást szeretnél visszaszerezni az életedben. Sokkal jobb lenne, ha a múlt helyreállítása helyett inkább előrenéznél, és azt tennéd, amit most tenni tudsz. A tekinteted a jövőre függeszd, és ne a múlt felé kacsingass vissza.

Mérleg

Eléggé mérges vagy, mert úgy érzed, valaki meg akar rövidíteni téged. Elég mérges vagy, mert azt hiszed, mérgesnek kell lenned. A valóságban azonban csupán félreértésről van szó. Most nem mérgesnek kell lenned, hanem okosnak és kezdeményezőnek.

Skorpió

Hagynod kellene, hogy mások segítsenek neked. Hagynod kellene, hogy egyszerűen csak megcsinálják helyetted, ami neked nem ment eddig. Hagynod kellene, hogy minden helyzetben az adott ügynek a szakértője lépjen elő, és segítsen neked megoldani a problémát.



Nyilas

Minden helyzetben van megoldás. Igen, ebben a mostaniban is. A megoldás pedig sokkal egyszerűbb és sokkal jobb, mint hinnéd. Ezen a héten minden pénzügyi helyzetben válaszd a legkézenfekvőbbet, a leglogikusabbat, a következő megtehető lépést.

Bak

Valaki elindult, hogy segítsen neked az anyagi ügyeidben, és még a héten felbukkan az életedben. Még a héten valaki kifizet helyetted valamit, valaki kedvezményt ad valamiből, és valaki sokkal kedvesebb, mint az logikus lenne. Engedd, hogy ezek az apróságok megváltoztassák az életedet.

Vízöntő

Minden percben eldöntheted, mi a célod, és minden percben cselekedhetsz annak megfelelően. Ezen a héten megfontoltságra biztatnak a csillagok, és arra, hogy pontosan tudd, mit miért teszel. Minden döntésednek legyen logikus pénzügyi oka.

Halak

A kudarcok nem azt jelzik, hogy rossz célokat tűztél magad elé. A kudarcok csak azt jelzik, hogy rossz eszközzel dolgoztál a céljaidért. Most a pénzügyi akadályok arra késztetnek, hogy átgondold az eszközeidet és elővedd a régi, jól bevált módszereket.