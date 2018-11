Heti horoszkóp 2018. november 26. – december 2.: Fellobban a szerelem lángja a héten

KOS

Csúcsformában búcsúzik a november: a hét elején a tüzes jegyekben járó bolygók (Nap, Merkúr, Hold, Jupiter) feltüzelnek téged. Úgy érzed, most az egész glóbuszt elbírnád. Kérdés, ez a feladatod? Okosabb lenne, ha valóban hasznos dolgokba fektetnéd az energiáidat. Pénteken dupla bolygószembenállás lesz (Hold–Mars és Hold–Neptunusz), ami betegeskedésre való hajlamot jelez. Szombaton egy szerelmi szóváltás durván elfajulhat, ha nem fogod vissza magad, ami a hajszoltságnak tudható be. Legalább a hétvégén lazíts és lustálkodj.

BIKA

A hét első felében a tüzes jegyekben járó bolygók (Nap, Merkúr és Jupiter a Nyilasban, Hold az Oroszlánban) az emberek többségét felpörgetik, te ugyanakkor ne érezd magad sürgetve. Haladj a saját tempódban továbbra is. Csütörtöktől nyered vissza az irányítást a Szűz Hold szerint. December első napjai, a hétvégéd hihetetlenül mozgalmasnak ígérkeznek. Két bolygó fura dolgot tesz: szombaton a Merkúr visszalép, míg uralkodó bolygód, a Vénusz belép a Skorpióba. Számodra mindez szerelmi felfordulást hozhat, régi és új személy léphet be az életedbe szinte egyszerre…

IKREK

Több bolygó is (Nap, Jupiter és bolygód, a Merkúr) nagy találkozást jósol neked, ami óriási hatással lesz rád. Ez pedig most valóban felbolygathat mindent. Ha van párod, törekedj, hogy ne legyen oka féltékenykedni, ha még nincs párkapcsolatod, számíts rá, több jelentkeződ is akad. Mindez elterelheti a figyelmedet a munkádról, ami nem fog tetszeni a kollégáidnak. Hétvégén muszáj lenne feltöltődnöd. Vasárnap gyújtsd meg az első gyertyát az adventi koszorún. Kikapcsolódásképpen indulj karácsonyi beszerző körútra.

RÁK

November utolsó napjaiban nagy munkabírás jellemez téged. Használd ki a lendületet, ne most kíméld magad! Tuti, hogy rengeteg jó pontot gyűjtesz be a főnöködnél, ez a hét valóban kitűnőnek ígérkezik. Csupán pénteken kell elővigyázatosnak lenned, amikor dupla bolygószembenállás (Hold–Mars és Hold–Neptunusz) duplán mutat balesetveszélyt. A legfontosabb, hogy ne kalandozzon el a figyelmed! A hétvégén a Merkúrnak és a Vénusznak köszönhetően egyre inkább ünnepi hangulatba kerülsz.

OROSZLÁN

Kimondottan feldob november utolsó napjaiban a sok tűz jegyben járó bolygó: Nap, Merkúr és Jupiter a Nyilasban, a Hold pedig az Oroszlánban. Inspirálni fog a sok szuper fényszög is. Okosan használd ki ezeket a napokat, és fordítsd javadra a tűz energiáját, mivel most nincs előtted lehetetlen. Csak pénteken kell vigyáznod a pénzedre, mert dupla bolygószembenállás (Hold–Mars és Hold–Neptunusz) komoly léket üthet a pénztárcádon. Jól gondold meg, mire adsz ki pénzt. A hétvégén Vénusz és Merkúr is családi program szervezésére késztet…

SZŰZ

Igaz, hogy a hét első felében téged nem érint közvetlenül az a sok tűz energia, ami másokat felturbóz, amivel nincs semmi baj, amíg nem irigykedsz rájuk. A hét egyetlen kritikus napja számodra a péntek lesz, ugyanis az aznapi dupla bolygószembenállás (Hold–Mars és Hold–Neptunusz) dupla esélyt jelez a konfliktusra, sértődésre. Írd be a naptáradba: „Ma semmi nem érint rosszul.” A hétvégén, vasárnap már gyújtsd meg az első gyertyát az adventi koszorún. Kérdés, beszerezted már?

MÉRLEG

Számtalan érdekes beszélgetésbe kapcsolódhatsz a hét első felében. A bolygók azt javasolják, egyiket se hagyd ki, mert olyan információk birtokába jutsz, amik meghatározóan fontosak lesznek később. Szerencsére neked lételemed a kommunikáció, természetesen csak akkor, ha senki nem beszél hangosan, durván, közönségesen. Pénteken dupla bolygószembenállás (Hold–Mars és Hold–Neptunusz) gyengélkedést szimbolizál. Vigyázz az egészségedre! Hétvégén a Skorpióba lépő retrográd Merkúr és Vénusz teázást javasol.

SKORPIÓ

Az égi folyamatok szerint a hónap utolsó napjaiban a pénzügyeid a vártnál jobban alakulnak, amitől aztán vásárolhatnékod támad. Közeleg a karácsony, garantáltan sok kiadásod lesz. Ha most elkezdesz meggondolatlanul költekezni, nagy bajba kerülhetsz. Okosabb lenne előre összeírnod, mire mennyit szánsz. A hétvége egészen különleges lesz számodra, ugyanis szombaton a Merkúr, vasárnap a Vénusz lép a Skorpióba. Azért igazán kedvező ez, mert visszakapsz olyan lehetőséget, amiről korábban lemondtál.

NYILAS

Elsőrangúan búcsúztatod a novembert: eszméletlen sok energiád lesz a Nyilasban járó bolygóknak (Nap, Merkúr és Jupiter), valamint az Oroszlán Holdnak köszönhetően. Az életkedved és a vállalkozó szellemed csúcsra jut, ami generátorként mozgat téged: lendületed kimeríthetetlennek tűnik. Pénteken kell vigyáznod magadra, mert dupla bolygószembenállás feszültté tehet a munka és a család okán. December 1-jén, szombaton Merkúr kilép a Nyilasból, ami kicsit hallgataggá tehet téged. Nem baj, ha nem lesz kedved beszélni.

BAK

Számíts rá, a heted kellemetlen bolygószembenállással indul: Rák Hold – Bak Plútó, amelyből kellemetlen vita alakulhat ki. Jobb és könnyebb lenne megelőznöd a feszültséget. Valójában csütörtöktől leszel elemedben. Azonban pénteken dupla bolygószembenállás (Hold–Mars és Hold–Neptunusz) dupla veszélyt mutat, ez pedig a közlekedésben és a kommunikációban egyaránt kritikus lehet. Legyél fokozottan óvatos! Hétvégén a barátaid gondjaival kell foglalkoznod, de ezt nem tehernek, inkább inkább megtiszteltetésnek érzed.

VÍZÖNTŐ

Leesik az állad attól az embertől és a lelkesedésétől, akivel a hét elején lesz dolgod. Átragadhat rád az ő lelkesedése, talán még bele is szeretsz. Szerda különleges nap, mert nem lesz az égen fényszög, ami azt jelenti, bármit kihozhatsz a napból. Pénteken dupla bolygószembenállás (Hold–Mars és Hold–Neptunusz) duplán veszélyezteti a pénztárcádat, minden kiadást alaposan gondolj meg. A hétvége balesetveszélyes konstellációval indul. Legyél nagyon óvatos! Vasárnap gyújtsd meg az első adventi gyertyát.

HALAK

A hétfőn reggeli nehéz fényszög összetűzés veszélyét jelzi a munkahelyeden. Ne feledd, fölösleges mindebbe belebonyolódni. Szerencsére az energiáiddal nem lesz baj, ezerrel fogsz pörögni. A hét egyetlen kritikus napja a péntek, ekkor ugyanis dupla bolygószembenállás (Hold–Mars és Hold–Neptunusz) dupla esélyt jelez a vitákra. Kár lenne elrontani november utolsó napját. Hétvégén kezdődik december, vasárnap pedig már az első gyertyát gyújthatod meg az adventi koszorún. Merkúr és Vénusz ünnepi hangulatba hoz.