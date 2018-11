Ezek a csillagjegyek felejthetetlenek

A Kos

A Kos már az első pillanatot hihetetlenül emlékezetesen indítja. Feltűnő és lenyűgöző, nem lehet őt nem észre venni. Tökéletes testformája, igéző pillantása magával ragadó. Nem mellesleg rendkívül energikus, lelkes, szenvedélyes csillagjegy. Az biztos, hogy a vele való találkozást nem könnyen felejted el. Ha később felhív, nyert ügyed van.

Az Oroszlán

Az Oroszlán testtartása fenséges, megjelenését lehetetlen szó nélkül hagyni. Ő a karizmatikus ember tökéletes példája, hiszen mind a megjelenése, mind a személyisége magával ragadó és lenyűgöző. Bárhol is jelenik meg, belépőjét senki sem felejti el, ahogyan kedvességét, megnyerő és szerethető stílusát sem. Ő is könnyedén hagy nyomot benned.

A Skorpió

A Skorpió megjelenése átlag feletti. Elképesztően szexi csillagjegy mind a megjelenésében, mind a kisugárzásában. Árad belőle az erő, a kezdeményezés, a gyakorlatiasság. Pontosan tudja, mit és hogyan szeretne az életében. Intelligens, mély érzésű, tudja, hol húzódnak a határai. Egyszerűen lehengerlő. Nem könnyű szabadulni a vonzerejétől.

A Nyilas

A Nyilas második neve lehetne az eredetiség, míg a harmadik a sármosság. Nagyon sokan kedvelik őt, hiszen valóban nagyon szerethető csillagjegy. Független és magabiztos típus, optimista és mindenkor vidám, így az sem véletlen, hogy szinte befúrja magát a bőröd alá, miután megismerted.

A Vízöntő

A Vízöntő senkihez sem fogható egyéniség. Már az első találkozáskor is észrevehető, mennyire jóindulatú, intelligens és szellemes típus. Kreativitása, megmagyarázhatatlan kisugárzása nagyon vonzó. Sajátosan gondolkodik, egészen más oldalról látja a világot, mint a többiek, ezért nem is mindig egyszerű őt követni. Az viszont kétségtelen, ő is nagyon erős nyomokat hagy benned.

(via horoscope daily)