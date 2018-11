Melyik csillagjegy a legszorgosabb? És ki az, aki engedi a többieket is érvényesülni a munkában?

1. A Szűz

A Szűz finom és kedves természetéről ismert, ami ugyanakkor a munkában már nem annyira jellemző rá. Nagyon keményen, tempósan, nem mellesleg rendkívül szorgalmasan és fegyelmezetten végzi a feladatokat. A többiek lustaságát képtelen tolerálni, ilyenkor hajlamos kikelni magától.

2. A Bak

A Bak kívülről visszafogottnak, nagyon hűvösnek tűnik. De ez valójában csak álca. Szorgalmának, kitartásának, tehetségének köszönhetően gyorsan lépdel a karrier lépcsőfokain fölfelé, imádja a munkáját, fegyelmezett, megbízható csillagjegy. A legmeglepőbb pillanatokban szellemes poénokkal szórakoztatja a munkatársakat.

3. Az Ikrek

A hihetetlenül lelkes Ikrek gyakran elsőként érkezik a munkahelyére, és azonnal munkához is lát. Nem pazarolja az idejét fölösleges dolgokra, szereti a munkáját, örömmel végzi a rá bízott feladatokat. Fáradhatatlan típus, ezért a munkaidő végén még némi közös kiruccanásra, beszélgetésre invitálja a kollégákat.

4. A Nyilas

Az ellenállhatatlan Nyilas megnyerő és lehengerlő módszereiről híres. Miközben nagyon szorgalmasan végzi a rá bízott feladatokat, időnként szusszan egyet a konyhában, kávézgat, nassol és a legcsinosabb vagy a legvonzóbb kollégákkal flörtölget. És persze sosem jön zavarba, mindig megtalálja a tökéletes hangnemet és szavakat.

5. Az Oroszlán

A lobbanékony, nem mellesleg nagyon megnyerő Oroszlán minden feladatba hatalmas energiával veti bele magát. Természetesen ő mindent tud, és mindent képes megoldani. Meggyőződése, ő a legtehetségesebb, a legokosabb munkatárs, amire szívesen emlékezteti a többieket is. Tény és való, lehet benne valami.

6. A Halak

A szorgalmas Halak amennyire empatikus és érzékeny a magánéletében, annyira racionálisan és hűvös fejjel végzi a munkáját. Aztán ha a szünetekben éppen valamilyen szívfájdító videót néz a többiekkel, kitör belőle valódi önmaga, és zokogva érez együtt a megható történet szerepelőivel.

7. A Mérleg

Amikor a Mérleg megérkezik a munkahelyére, első dolga kávét készíteni, és persze beszélgetni egy jót a kollégákkal. Kíváncsi természetének köszönhetően mindenkor képes bedobni olyan témát, amivel a többiek érdeklődését is felkelti. A nap végére mindent tud a többiekről. Hogy a munkával mennyit haladt? Az már más lapra tartozik.

8. A Vízöntő

A Vízöntő mindenkor tele van ötletekkel, javaslatokkal. A munkaidő végére szinte biztosan több liter kávét döntött le magába, az asztalán pedig halomban állnak a papírok, no meg a műanyag poharak. Rendkívül kreatív munkatárs, persze időnként neki is szüksége van némi szünetre. Előfordulhat, hogy többet pihen, mint amennyit dolgozik…

9. A Kos

A Kos rendkívüli könnyedséggel végzi a feladatait. Energikus, lelkes, számára nem létezik megoldhatatlan feladat. Az egyetlen probléma mindezzel csupán annyi, hogy kicsit sem törődik a többiekkel, megy a saját feje után. Hangosan hallgatja a rádiót, le-föl rohangászik, közben eszébe sem jut, viselkedése mennyire zavarhatja a munkatársakat.

10. Rák

A mindenkor udvarias Rák szeret minden feladatba csipetnyi szeretetet csempészni. Munka közben is szüksége van a békére, a nyugalomra. Akkor a legboldogabb, amikor a kollégákkal is megtalálja a közös hangot, kivéve, amikor kezdenek az idegeire menni. Ilyenkor inkább messze elkerül mindenkit. Ezzel nincs is gond egészen addig, amíg a főnökkel ki tud jönni.

11. A Bika

Az alapos és szorgos Bika szívesen készít elemzéseket, gyors felfogóképességének köszönhetően szinte mindenkor a többiek előtt végez a feladatokkal. Ilyenkor sem unatkozik, keres valamilyen izgalmas játékot a neten, és azzal tölti ki a munkaidő hátralévő részét, ha nem éppen a többieket cikizi.

12. A Skorpió

Már reggel halomban várakozik a feladat a Skorpióra, ő ugyanakkor sosem esik pánikba a munka mennyisége láttán. Elképesztően képes megszervezi a munkáját, és be is fejez mindent. Miért került mégis ő a lista végére? Mert úgy gondolja, neki is jár a pihenés, ezért a többieket is engedi érvényesülni. Csak annyi feladatot végez, amennyit feltétlenül muszáj.

