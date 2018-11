Napi horoszkóp 2018. 11. 25.: Engedd, hogy a csillagok vezessenek vasárnap!

Azt veszed észre vasárnap, hogy valaki nagyon is arra vár, te oldd meg a feladatait. Valaki szeretné elpotyázni a munkát, és szeretné, hogy te végezd el helyette. Talán ő arra is vár, te gondolkozz helyette. A legjobb az lenne, ha senki helyett nem vállalnál munkát, feladatot, de még csak gondolkozást sem vasárnap.

Szűz

Érdemes átnézned a téli ruhatáradat vasárnap. Úgy tűnik, hiányzik egy-két fontos darab, amelyekre hamarosan szükséged lesz. Lehet, most be kellene szerezned egy vidám sálat, egy hozzá passzoló kesztyűt. De az is lehet, inkább kalappal, vidám sapkával dobnád fel a ruhatáradat. Tedd meg.

Még több horoszkóp Szüzeknek:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Szűz-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Szűz-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Szűz szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Szűz-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Szűz jegy jellemzése

A Szűz mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Szűz aszcendensű emberekről!