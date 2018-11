Hétvégi szerelmi horoszkóp november 24-25.: Ez az, ami a szerelemhez kell…

Kos

Nem mindig az a legjobb a kapcsolatotoknak, amikor mindenben egyetértetek. Ezen a hétvégén például a nézeteltéréseknek, a különbségeknek gyógyító ereje lesz. Persze csak akkor nyilvánul meg ez a gyógyító erő, ha tudtok is beszélni ezekről, és nem zárjátok magatokba. A kommunikáció most is a kulcsa lesz a fejlődéseteknek.

Bika

Nincs új a nap alatt, és erre most kell rájönnöd. Valójában bármilyen régóta ismeritek egymást, a szerelmed még mindig pontosan ugyanaz az ember, és pontosan ugyanúgy működik. Lehet, most az lenne a legjobb, ha pontosan azt tennéd, amit a kapcsolatotok első hetében tettél volna. Hidd el, talán pont ezt a reakciót várja tőled a párod.

Ikrek

Meg kell tanulnotok letenni a munkát péntek este, és kívül hagyni az életeteken egészen hétfő reggelig. Most talán túl nagy jelentőséget tulajdonítotok a pénznek, a papíroknak, a munkának és mindennek, ami kettőtökön kívül áll. Pedig ez a két nap csak a tiétek és a gyerekeké. Mással most nem kellene foglalkoznotok.

Rák

Úgy érezheted, eladtad a vágyaidat, feláldoztad az álmaidat a biztonság oltárán. De ki mondta, hogy ami biztonságos, annak kötelező unalmasnak is lennie? A hétvégén rengeteg ötletetek van arra, hogyan tehetnétek izgalmasabbá, szenvedélyesebbé a kapcsolatotokat. Ehhez elég lesz, ha előveszitek a fantáziátokat és kreativitásotokat.

Oroszlán

A szerelmed felnéz rád, és te igazán élvezed a sütkérezést ebben a fényben, ebben a szerepben. Vigyázat, ne felejtsd el, a szerelmednek is szüksége van, hogy felnézz rá. A szerelmednek is szüksége van, hogy nagyszerűnek, értékesnek, szerethetőnek érezze magát. Ez pedig csak akkor történik meg, ha érezteted vele, és elmondod neki.

Szűz

Az elmúlt évben talán meghoztál néhány meggondolatlan döntést, és talán tettél néhány meggondolatlan kijelentést. Ezek azonban nem helyrehozhatatlanok. Sőt! Ezek nagyon is kijavíthatóak. Például most jött el az alkalom, hogy helyrehozd a meggondolatlanságodat. Ezt csak szívből, érzésből és csak türelemmel lehet gyógyítani.

Mérleg

Olyan szelíden és olyan makacsul mondogatod ugyanazt újra, meg újra, hogy egy idő után a szerelmed mindenképp beadja a derekát. Persze ehhez az is kell, te egyetlen pillanatig se inogj meg, valóban akarod-e azt, amit kérsz. Ha valamit valóban el akarsz érni, most el is tudod érni. De ha bizonytalankodsz, az eredmény is bizonytalan lesz.

Skorpió

Régóta érzed, újra kellene tanulnotok egymást. Itt az ideje, hogy valóban újra felfedezzétek egymást, és újra megismerjétek a másik rejtett jellemvonásait és vágyait. A hétvége egymás újra megismeréséről, a kapcsolatot átfogalmazásáról szól. Arról, hogy felfedezzétek, képesek vagytok újra egymásba szeretni, hiszen az a régi szikra még mindig ott van bennetek.

Nyilas

Kicsit szomorkásabb vagy a hétvégén. Ha párkapcsolatban élsz, a párod az, aki meg szeretne vigasztalni. Ha pedig most egedül vagy, a barátnőid vesznek körbe a figyelmükkel. Azzal, ha hagyod az embereknek, hogy figyeljenek rád, nemcsak magadnak segítesz, de nekik is. Szükségetek van egymásra, a kölcsönös törődésre.

Bak

Pontosan tudod, hol vannak a párod nyomógombjai. Pontosan tudod, mit kell mondanod, és azt is, hogyan kell mondanod, hogy azt tegye, amit csak akarsz. Vigyázat, ő ugyanúgy ismeri a te nyomógombjaidat. Lehet, el kellene kezdenetek nyomógombok nélkül, őszintén kommunikálni egymással. A hétvégén lesz rá alkalom.

Vízöntő

Csak arra kell vigyáznod, hogy az önazonosságodat megtartsd. Csak arra kell vigyáznod, hogy pontosan ugyanaz maradj, aki vagy. Ez nem is olyan egyszerű, amikor ennyire egyértelműen érzed, a párod mit szeretne, vagy mit vár tőled. Tartsd észben, ha igazán szeret, pontosan olyannak szeret, amilyen vagy.

Halak

Néha arra van szükséged, hogy mások jobbnak, szebbnek, okosabbnak, ügyesebbnek, erősebbnek, gazdagabbnak lássanak, mint te magad. Ha valaki más tükrében meglátod a legjobb önmagadat, nemcsak, hogy gyorsan megvalósítod azt, de még többet is. Pusztán arra van szükséged, valaki higgyen benned. Persze az lenne a legjobb, ha te lennél ez a valaki.