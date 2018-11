5 mondat, amit soha nem mondj az Ikreknek

A gyors felfogású, okos Ikrek mindig készen áll a mókára. Tény, hogy ezt az oldalát igazán csak azok láthatják, akik régóta ismerik őt. Az Ikrek kettős jegy, ezért is képes két teljesen ellentétes módon viselkedni. Néha talán unalmasnak és szűkszavúnak tűnhet, közben meg egészen őrült ötletek, szellemes gondolatok keringenek a fejében. Mint mindegyik csillagjegy, az Ikrek sem nélkülözi a pozitív tulajdonságok mellett a negatívokat, ám ezúttal valami teljesen új dolgot tudhatsz meg a csillagjegy szülöttéről. Ha igazán jó kapcsolatot szeretnél kialakítani vele, ezt az öt dolgot semmilyen körülmények között se mondd neki. Soha.

1. Az Ikrek meglehetősen sokat beszél

Az Ikrek csillagjegy számára bármi és bárki beszédtéma, imád anekdotákat hallgatni másokról, amelyektől még a kedve is jobb lesz. Mások történeteit szellemes megjegyzésekkel vegyíti, ő valóban kiváló hallgatóságnak bizonyul. Éppen ezért elvárja tőled is, hogy figyelmesen végighallgasd a mondandóját. Lehet, hogy úgy érzed, soha nem fogy ki a szóból, ám a legfontosabb tanács, hogy ezt soha ne vesd a szemére. Előfordulhat ugyanis, hogy legközelebb nem téged választ beszélgetőpartnernek.

2. Az Ikrek sosem lesz igazán komoly

Az Ikrek nagyon szereti a mókát, minden csínyben benne van, és előszeretettel próbálja rávenni a környezetét is, hogy csatlakozzanak hozzá. Ez korántsem jelenti, hogy nem venné komolyan az életet, csupán arról van szó, hogy nem szereti, amikor az arca kizárólag komolyságot tükröz. Nem veszi jó néven az olyan mondatot, hogy „Több komolyságot!” vagy „Komolyodj már meg végre!”, mint ahogy azt sem, ha megkérdőjelezed, a megjegyzésén mégis mit talált annyira poénosnak.

3. Az Ikrek valóban képes egyszerre több mindennel is foglalkozni

Az Ikrek nagyra tartja magát, jóval többre, mint amit a környezete gondol róla. Meg van róla győződve, hogy egyszerre több témával is képes foglalkozni, több mindenre tud figyelni, míg a körülötte lévők úgy vélik, amikor egyik munkáról vált a másikra, elveszti koncentrálóképességét, így valójában egyiket sem fejezi be. Ha igazad is lehet, inkább tartsd magadban, ne mondd neki, hogy nem tud többfelé figyelni. Ő ugyanis erősen hisz a képességeiben, és pontosan tudja mikor és mire kell odafigyelnie.

4. Igen, az Ikrek hajlamos megváltoztatni a döntését

Az Ikrek hajlamos gyakran módosítani a döntéseit. A csillagjegy kettős jellege tör felszínre a viselkedésében, ő szinte folyamatosan a „helyrehoz – változtat – helyrehoz – változtat” döntések körforgásában él. Szóval, soha ne vesd a szemére, és ne is kritizáld őt ezért.

5. Az Ikrek nem szereti az érzelgős drámákat

Nincs ínyére, amikor valaki folyamatosan nyafog, panaszkodik a környezetében. Az Ikrek szereti a jó hangulatot, az optimizmust, és amikor nem kapja ezt meg tőled, valójában könnyedén lecserél. Légy te is épp oly derűs és jókedvű, mint ő, ha szeretnéd, hogy veled maradjon. Persze ez korántsem jelenti, hogy nem oszthatod meg vele a bánatodat, a sérelmeket. Kiváló, megértő barát, ám a melodrámákkal az őrületbe lehet kergetni. Ez az, amit jobb kerülni.

(via bold sky)