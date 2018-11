Napi horoszkóp 2018. 11. 22.: A remény ma különösen fontos

Neked is jár a remény. Te is reménykedhetsz, ami pedig azért fontos, mert aki reménykedik, mindig meg is kapja a segítséget. Ha azonban már a reményhez sincs erőd, a segítség sem érkezik meg. Tehát csütörtökön az első lépés a remény, a második a segítség, és csak a harmadik lesz a megoldás vagy a siker.