Ilyen karriert jósolnak a csillagok a csillagjegyeknek

Kos (március 21-április 20.)

A vakmerő, magabiztos, dinamikus Kos született vezető. Maximalista, éppen ezért arra törekszik, hogy mindenkor a legnagyobb rendben menjenek a dolgok, és persze kiválóan. Komoly célokat tűz maga elé, ezért ambíciókban soha nincs hiánya. Ezek a képességek pedig minden bizonnyal olyan magas beosztásokba repítik őt, mint a vezérigazgató vagy a pénzügyi vezető.

Bika (április 21-május 20.)

A Bika szorgalma, munkabírása nagyon jól jön csapatmunkánál. Makacs csillagjegy, de éppen ezért soha nem ad ki félmunkát a kezéből, nem hagy befejezetlenül egyetlen feladatot sem. A pénzügyekhez nagyon jó érzéke van, így ebben a szektorban komoly karriert futhat be.

Ikrek (május 21-június 20.)

Az Ikrek sokrétű csillagjegy, a komfortzónáján belül érzi magát a legjobban. Éles eszű, tevékeny típus, nem szeret sokáig egy helyben maradni, ami tetten érhető a munkahelyváltásainál is. Képtelen hosszasan egy helyben ülni, a változatosság, a mozgékonyság nagyon fontos neki Ezért leginkább a sok mozgással, utazással járó munkakörben tud kibontakozni, mint például az idegenforgalom.

Rák (június 21-július 22.)

A Rák érzelmi beállítottságú, elkötelezett az ügyeivel kapcsolatban, s néha megeshet vele, hogy naiv döntéseket hoz. Ő is könnyen elunja magát, éppen ezért folyamatos ösztönzésre, inspirációra van szüksége. Valójában akkor érzi elemében magát, amikor törődhet, gondoskodhat, ami sok esetben a szociális munka területére viszi őt. A gyermekgondozás, a segítői tevékenységben is sikert sikerre halmozhat.

Oroszlán (július 23-augusztus 22.)

Az Oroszlán önbizalma megingathatatlan, lelkesen áll hozzá a feladatokhoz, lelkiismeretes és pontos a munkájában. A makacssága, az akaratereje viszi előre a ranglétrán. Másfelől kiváló művész, bár inkább csak egyetlen területen mutatkozik meg a tehetsége. A reflektorfénybe vezet az útja, olyan területre, amely a művészettel függhet össze.

Szűz (augusztus 23-szeptember 22.)

A Szűz következetes, elemző és egyúttal kíváncsi, emellett gyakorlatias és érzelmes is tud lenni. Az ártatlanokat ért sérelmek mélyen megérintik őt. Kutatói vénája, tehetsége olyan területekre viszi, mint a nyomozók, az ügyvédek, a szerkesztők, az írók vagy éppen a felfedezők világa.

Mérleg (szeptember 23-október 22.)

A Mérleg az érzelmes csillagjegyek közé tartozik, jóllehet kiváló vezetői képességekkel rendelkezik, egyúttal maximalista is. A művészetekhez, a tervezéshez, designhoz köthető munkakörökben érdemes gondolkodnia. Könnyen beleéli magát mások helyzetébe, így esküvőszervezőként, belsőépítészként, ügyfélkapcsolati munkakörben, utazásszervezőként is komoly karriert futhat be.

Skorpió (október 23-november 21.)

A Skorpió tele van szenvedéllyel, amit az élet bármely területére érvényes, legyen szó kapcsolatokról, szerelemről, művészetről, utazásról. Szereti a kihívásokat, amit munkájában különösen jól alkalmazhat. Ha a kutatás nem része a munkának, talán már nem is igazán izgalmas a számára. Éppen ezért belőle kiváló nyomozó, felfedező, kutató válhat.

Nyilas (november 22-december 21.)

A Nyilas kész ugrani, amikor segítőkezet kell nyújtani, ami a nagylelkűségét mutatja. Nem szereti ugyanakkor, ha szabályok korlátozzák a mozgásterét, ami időnként a hatékonyságára is kihat. Nem olyan fából faragták, aki ebbe belenyugodna: türelemmel és egyezkedéssel igyekszik változtatni a dolgokon. A turizmusban, a jogi pályákon profitálhat a képességeiből.

Bak (december 22-január 19.)

A Bak ambiciózus, nem ismer lehetetlen a munkájában, őt mindenkor a siker hajtja. Elszánt, lelkes, megbízható, képes csak a hivatásának élni. Olyan szektor való neki, ahol türelmét, kitartását kamatoztatni tudja, ilyen például az építészet, a mérnöki, tervezői munka.

Vízöntő (január 20-február 18.)

A Vízöntő nem érzi jól magát a hagyományos munkahelyi környezetben. Nem vezetésre termett, ám remek hallgatóság. A saját útját szereti járni, a maga módján birkózik meg a problémákkal is. Bármilyen területen kiválót tud alkotni, egész addig, amíg kellő mozgásteret kap, és a többiek elfogadják, hogy saját stílusában dolgozik.

Halak (február 19-március 20.)

A Halak művészi hajlama nagyon erőse, ám ami kiemelhető vele kapcsolatban, az az, hogy egyáltalán nem érdekli, mit gondolnak róla a többiek. Nem kér mások segítségéből, és mások véleménye sem befolyásolja őt. Szorgalmas, lelkes, empatikus, ami a gyógyászat, az egészségügy területére viszi őt.

