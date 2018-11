10 jel, hogy igazán fejlett és öreg a lelked

1. jel: öreg lélekként elfogadod magadat

Tapasztalt, öreg lélekként elfogadod, szereted önmagadat, hallgatsz a megérzéseidre.Valahogy mindig rátalálsz a szeretetre anélkül, hogy különösebben keresnéd. Szeretet adsz, szeretetet kapsz.

2. jel: szeretnek az állatok

Szereted az állatokat, és az állatok is szeretnek téged. Ismeretlenül is hozzád bújnak, megszaglásznak a kutyusok, a macskák. Szívesen telepszenek melléd, hiszen megérzik a belőled áradó kedvességet, a pozitív energiákat.

3. jel: öreg lélekként erősen vonzódsz a természethez

Öreg lélekként nagyon szívesen töltöd az időt a szabadban, ha teheted, minél többet kirándulsz erdőkben, a hegyekben. Ösztönösen vonzódsz a természethez, a valódi otthonodnak érzed. Talán semmi sem tölti fel a lelked jobban, mint amikor friss levegőt szívhatsz.

4. jel: fiatalabbnak tűnsz a valós életkorodnál

Meglepően hangzik, mégis igaz, tapasztalt, öreg lélekként a külsőd az évek múlásával egyre fiatalosabb. Ugye mondták már neked, te évről évre fiatalabb, üdébb vagy? Hogy te egyáltalán nem is öregszel? Mindez azért lehetséges, mert a lelked tapasztal és változik, és nem a tested.

5. jel: öreg lélekként nem bánod a magányt

Az öreg és tapasztalt lélek egyik ismérve, hogy sosem érzi magát magányosnak. Benned is öreg lélek lakozik, ha szívesen töltöd magadban az idődet, ilyenkor pihensz, kikapcsolsz, lazítasz, önmagadra figyelsz. A nyugalmat, a csendet többre értékeled a zajos partiknál.

6. jel: a jelen pillanatokban hiszel

Öreg lélekként nem foglalkoztat a múlt, nem ragadsz benne, el tudod engedni, ami már elmúlt. A jelenre figyelsz és koncentrálsz, a mostban élsz, te valódban éled az életedet. És persze hiszel az igazságban is.

7. jel: öreg lélekként őszinte vagy

Számodra az őszinteség az egyik legfontosabb emberi tulajdonság. Még a jelentéktelenebb helyzetekben sem beszélsz mellé. Sosem hazudsz, vállalod a felelősséget. Te valóban mindenkor azt mondod, amit gondolsz.

8. jel: jó érzés a közeledben lenni

Öreg lélekként sokan keresik a társaságodat, hiszen jó érzés melletted, a közeledben lenni. Nyugodtságod, kiegyensúlyozottságod, a pozitív kisugárzásod nagyon erősen vonzza köréd a többieket.

9. jel: öreg lélekként finom a hangod

Megnyugtató, finom és lágy a hangod. Képes vagy néhány kedves szóval is megnyugtatni a többieket. Bölcs tanácsaidat, javaslataidat sokan kérik, közben nagyon szeretik a hangodat is hallani. Te ismersz olyan embert, akit órákon át képes lennél hallgatni? Hidd el, te is pontosan ilyen vagy.

10. jel: öreg lélekként csendes és nyugodt vagy

Öreg lélekként sosem vagy hangos, talán még kiabálni sem szoktál. Halkan, csendesen beszélsz, mégis nagyon erőteljes, amit mondasz. Különleges aura vesz körül téged, árasztod magadból a nyugalmat, a kedvességet.

(via awareness act)