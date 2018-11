Ezzel az 5 párkapcsolati problémával néz szembe a Kos

Az asztrológia szerint a csillagok, a bolygók hatásai alól senki sem bújhat ki, ami az élet minden területére vonatkozik, így természetesen a párkapcsolatokra is. Az egyes csillagjegyek szülöttei nagy eséllyel követik el ugyanazokat a hibákat, szembesülnek hasonló problémákkal. Ha a Kos jegyében születtél, kapcsolataidban szinte bizonyosan ezzel az öt problémával kell szembenézned. Még nem késő változtatni…

1. A Kos meg akarja változtatni a párját

A Kos úgy gondolja, ha a környezetét meg tudja változtatni, embereknél is beválik ez a módszer. Hajlamos lehet folyamatosan nyomás alatt tartani a párját, ami valóban nyerőnek is bizonyulhat, ha a másik is szeretne változni. Ha a párkapcsolat azért nem működik, mert a Kos nem bírja elviselni párja bizonyos tulajdonságait, viselkedését, a megoldást pedig abban látja, hogy a saját elképzelései szerint formálja, változtatja őt, akkor van egy rossz hírünk: nem fog menni. Sőt, a problémák csak tovább mélyülnek.

2. Mindennek úgy kell történnie, ahogy a Kos szeretné

A Kos egyik legnagyobb problémája, hogy mindig azt szeretné, hogy a dolgok az ő elképzelései szerint történjenek. Ám ez az elvárás nem várt nehézségek elé állítja a párkapcsolatban, hiszen a másik fél nagy valószínűséggel bizonyos dolgokhoz másképp áll hozzá. A Kos ráadásul nehezen viseli el, amikor párjának más a véleménye, hiszen nem ellenállást, hanem éppenséggel egyetértést várna el tőle. Amennyiben párja szerelemmel, türelemmel, kedvességgel képes orvosolni ezt a problémát, úgy a viták is bizonyosan megszűnnek közöttük.

3. A Kos gyors léptekkel halad előre a kapcsolatban

A Kos hajlamos lehet légvárakat építeni a kapcsolat jövőjéről, vágyálmaiban felbukkan a házasság, az otthon melege, a gyerekek, az unokák, és a sort még lehetne folytatni. Szerelmes, ám ez korántsem jelenti, hogy párja is hozzá hasonlóan gondolkodna a kapcsolat esélyéről, jövőjéről. Ha a kapcsolat nem működik, nincs mit tenni, váltani kell.

4. A Kos nem fogadja el a nemet

A Kos nincs hozzászokva, hogy bárki is nemet mondjon neki. Nem is érti, milyen dolog, hogy vacsorára hívná kedvesét, netalán egy régóta kinézett filmre szottyan kedve, ám ahelyett, hogy párja kapva kapna az alkalmon, közli vele, most nem ér rá, mert nagyon elfoglalt… Ez az a válasz, amelyen biztosan felkapja a vizet.

5. A Kos nehezen vált

A Kos ragaszkodik a párkapcsolathoz akkor is, amikor valójában ő is tudja, az nem működik. Folyamatosan él benne a remény, hogy a kapcsolat megjavulhat. Szóba sem jöhet nála a szakítás, még akkor sem, ha reménytelennek tűnik, hogy valaha is sikerülhet működőképes viszonyt kialakítania. Amikor minden kötél szakad, talán ráébred, hogy nincs tovább. Egy dolgot mindenképpen érdemes kiemelni a Kossal kapcsolatban: ő az, aki mindig tanul a leckéből, ezért a következő alkalommal nem követi el ugyanazt a hibát. Nagyon melegszívű, emberséges, bele tudja élni magát mások helyzetébe, így ha párjával megtalálják a közös hangot, a párkapcsolati problémákat is sikerrel oldják meg.

