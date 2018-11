Ezek a csillagjegyek a Nyilas havának nyertesei

Az Oroszlán kitombolhatja magát a Nyilas havában

Oroszlán jegyűként lesz mit ünnepelned, és lesz miért igazán boldognak lenned a Nyilas havában. A Nap ugyanis az ötödik házadra szórja pozitív sugarait, segítségével pedig számtalan örömre, boldogságra számíthatsz, és az önmegvalósításban is nagyot léphetsz előre. A jó kedvet, a szerencsét pedig tovább fokozza a Jupiter, amely szintén a Nyilasban jár. Ráadásul a siker nemcsak egyetlen hónapra pártol hozzád, egészen a jövő év decemberéig érezheted a pozitív energiákat és változásokat. Újabb jó hír számodra, hogy a Neptunusz is végre elindult előre a Halakban, ez valódi átalakulásra ösztönöz téged, nem mellesleg felpezsdíti a magánéletedet is. Szóval, mostantól nem lesz okod panaszra.

A Mérleg társasági élete felpezsdül a Nyilas havában

Mérleg jegyűként végre fellélegezhetsz, úgy érezheted, igen, megcsináltad. És valóban, legyőztél minden korábbi nehézséget. Uralkodó bolygód, a Vénusz ismét elindult előre, ez okot ad a lelkesedére, a kibontakozásra. A Nyilasban járó Nap és Jupiter a harmadik házadra vetítenek csodás fényszögeket, így napról napra érezheted, ahogyan emelkedik az energiaszinted, visszatér a jó hangulatod, újra kedved lesz kimozdulni, társaságba menni. Akár már ma elkezdheted szervezni a találkozókat a barátokkal, az ismerősökkel, és fogadj el minden társasági eseményre szóló meghívást is. Ismerkedhetsz, flörtölhetsz, most újra kedved szerint történnek az események. Élvezd ki bátran ezt a pozitív időszakot.

A Nyilas a Nyilas havának legnagyobb nyertese

Nyilas jegyűként nemcsak a születésnapodat lesz okod megünnepelni. Kétségtelenül az idei év legcsodásabb időszakát éled. Nemcsak a Nap lépett a jegyedbe, de uralkodó bolygód, a Jupiter is, amely 13 hónapon át támogat és segít téged. Milyen célokat tűztél magad elé? Ha még nem gondolkodtál ezen, akkor máris lépj a tettek mezejére, és valósítsd meg a legnagyobb álmaidat. Ilyen lehetőség nem vár rád minden évben. November 16-a óta a Merkúr retrográd mozgást végez a Nyilasban, de téged valójában még ez sem érint negatívan. December 6-tól elindul előre, onnantól pedig semmi sem állíthat meg téged a siker felé vezető úton.

(via elite daily)