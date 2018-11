Heti holdhoroszkóp 2018. november 21-27.: Felborzolja a kedélyeket a pénteki telihold

SZERDA – november 21.: A Bika Hold lelassít téged és minden mást is, például az anyagcserédet, ami akár hízáshoz is vezethet. Szóval érdemes most inkább mértéktartó lenni az édességekkel, a nassolással kapcsolatosan. Még nő a Hold, ami arra jó, hogy bejuttass a szervezetedbe minél több értékes ásványi anyagot, vitamint.

CSÜTÖRTÖK – november 22.: Telihold előtti napon fogászati és fodrászati tilalom van érvényben. A gyógynövényekben most a legmagasabb a hatóanyag-tartalom, ezért ha az időjárás is engedi, érdemes most begyűjteni őket. Most tanácsos víztelenítened a kerti csapot, és a fagyérzékeny növényeket is vidd melegebb helyre a balkonról, a teraszról, az ablakpárkányról.

PÉNTEK – november 23.: Ma van az a telihold, ami megmérgezheti a karácsonyi készülődést is. Persze csak akkor, ha hagyod. Minden okod meglenne az idegeskedésre, mégis, hidd el, jobban jársz, ha egyszerű módszerekkel varázsolsz az otthonodba ünnepi hangulatot. Miért ne hallgathatnál már most karácsonyi zenéket, kortyolgathatnál illatos teákat, forró csokit. Ugye, sokkal jobban hangzik?

SZOMBAT – november 24.: Az Ikrek Hold nagyobb, alaposabb szellőztetést javasol. Ma már fogy a Hold, így selejtezhetsz, takaríthatsz. Meglátod, mennyire hatékony leszel. Jó lenne, ha karácsonyi nagytakarítást sem hagynád az utolsó pillanatra. Érdemes mára időzítened, és gyorsabban, egyszerűbben megleszel vele.

VASÁRNAP – november 25.: A vizes Rák Holdat használd ma arra, hogy az ünnepek előtt kimosol olyan drapériákat, plédeket, ágytakarókat, függönyöket, amelyekre ritkán kerül sor. Persze csak annyit moss, amennyit biztosan meg is tudsz száradni, máskülönben könnyen „bepállhat”, és csöppet sem lesz jó illata.

HÉTFŐ – november 26.: Még ma is érdemes nagymosást folytatni, ha belefér az idődbe. A vizes Hold fogy, ezért nagyban segíteni téged, hogy kimosott holmik sokkal tisztábbak legyenek, mint más napokon. A régiek jól tudták ez, és kihasználták, hogy fogyó Holdkor könnyebb megszabadulni a szennyeződésektől. A virágok, a szobanövények is meghálálják a mai öntözést.

KEDD – november 27.: Kedd tüzes, marsikus nap, ami erőt, ugyanakkor türelmetlenséget is jelent. A Hold is tüzes jegyben jár, az Oroszlánba lépett. A sok tűz felesleges konfliktust hozhat, hacsak nem szelídíted meg. Tudj róla, a mai napod hangulata azon múlik, hogy „tűzszelídítővé” tudsz-e válni…

Mérgező telihold az Ikrek jegyében

November 23-án, pénteken telihold lesz. Most a Nyilas Nap és az Ikrek Hold kerül szembe egymással. Gyakran hallani olyasmit, hogy „a karácsony már nem is a szeretetről szól”, holott te is tudod, az ünnep csak arról szól, amiről te magad akarod, hogy szóljon. A pénteki teliholdkor a benned és a köztetek lévő kettősség feszülhet egymásnak: bölcselkedés és találékonyság, elvont és közérthető, vallás és logika, lobbanékonyság és kapkodás.

Teliholdkor nagyon óvatosnak kell lenned az utakon, de még a megbeszéléseken, a találkozókon, a tárgyalásokon is. Ilyenkor ugyanis az ellentétek felerősödhetnek, és gyorsan parázs vita alakulhat ki, amit csak úgy kerülhetsz el, ha rugalmas és toleráns maradsz. Amennyiben Nyilas vagy Ikrek szülött vagy, most még inkább vigyázz magadra és a kapcsolataidra. Ugyanez érvényes, ha a Szűz vagy a Halak jelében születtél. Persze, most bármelyik jegyhez is tartozol, legyél óvatosabb, mint máskor.