Ezek a csillagjegyek szinte elfutnak a szerelem elől

A Mérleg

A Mérlegről sokan talán nem is feltételeznék, mennyire hajlamos lehet elfutni a szerelem elől. Bármennyire is vágyik az őszinte és igaz párkapcsolatra, mégis nehezen enged közel másokat a lelkéhez. A csalódások helyett inkább magába zárja az érzéseket, és a saját céljaira fókuszál. Miközben nagyon is ott motoszkál a fejében a szerelem gondolata, nem igazán tesz erőfeszítéseket, hogy el is érhesse azt.

A Vízöntő

A Vízöntő is csak nagyon nehezen enged közel a lelkéhez bárkit is. Nagyon szívesen gondoskodik másokról, de a szerelem felé már ő sem tesz lépéseket. Az érzelmeit alapból sem képes kimutatni, annak ellenére sem, hogy valójában nagyon is mélyen érző típus. Visszafogott, távolságtartó, gyakran kifejezetten hűvösnek tűnik. A Mérleghez hasonlóan ég benne a randevúzási vágy, de a legtöbbször nem találja a szerelemhez vezető utat.

A Nyilas

A Nyilas hajlamos a könnyelműségre. Nincs gondja az ismerkedéssel, viszont megrémül, amikor az érzelmek mélyülni kezdenek. És ő sem az a típus, aki megnyitná magát az érzéseknek, vagy képes lenne érzelmileg megnyílni a párjának. Addig érzi igazán jól magát egy kapcsolatban, amíg minden laza és kötöttségektől mentes – amint megjelennek az elvárások, egyre kevésbé akar elköteleződni. Bármennyire is vágyik a szerelemre, gyakran mégis összetört szíveket hagy maga után.

A Szűz

A Szűzről nem állítható, hogy túlzottan romantikus típus lenne. Valójában nagyon fél, hogy sérül a lelke, ha teljes szívvel átadja magát a szerelem érzésének. Az is igaz, valóban ő az állatöv egyik legsebezhetőbb csillagjegye. Miközben szívesen mondja el a véleményét másoknak és másokról, addig az őt érintő kritikát már nem viseli olyan jól. Erősnek, határozottnak mutatja magát a szerelemben is, pedig érzelmi téren ő inkább visszafogottabb és gyengébb.

(via awareness act)