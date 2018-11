Ez a 3 csillagjegy kemény hetekre számíthat a Nyilas havában

A Bika gyűlöli a kiszámíthatatlanságot

Bika jegyűként talán semmit sem gyűlölsz jobban, mint a kiszámíthatatlanságot, a kockáztatást. Kénytelen leszel elfogadni, a Nyilas hava nem a te időszakod lesz. Mielőtt elkeserednél, és a lehető legrosszabbra gondolnál, állj meg egy kicsit, végy néhány mély levegőt, és próbáld meglátni mindennek a jó oldalát. A Nap, a Merkúr és a Jupiter is Nyilasban jár éppen, ami valóban komoly átalakításra, változtatásra kényszeríthet téged. Egy dolog viszont egészen biztos, most olyan változások történnek veled, amelyek hosszú távon téged igazolnak majd. Később már te sem úgy látod, hogy csupa rossz dolog történt volna veled, sőt rájössz, hogy a csillagok a te kezedre játszottak.

A Szűz nem érzi magát biztonságban a Nyilas havában

Szűz jegyűként azért éled meg nehezebben a Nyilas havát, mert uralkodó bolygód, a Merkúr a Nyilasban végez retrográd mozgást. Emiatt nem kell aggódnod, könnyedén kezeled, mint mindig, ugyanakkor a Nap és a Jupiter is a Nyilasban jár, és a negyedik házadra, vagyis a családra vetítenek olyan fényszögeket, amely jócskán emeli benned a bizonytalanság érzését. Bárhogyan is érezd magad, hidd el, mindez a javadat szolgálja, az univerzum továbbra is támogat téged. A mostani bolygóállások valóban számos feszültséget okozhatnak neked, éppen ezért a legjobb, ha átmenetileg félreteszed a munkát, és pihensz néhány napot. Figyelj csak önmagadra, a belső hangokra. Érdemes.

A Bak türelmetlenné válik a Nyilas havában

Úgy tűnik, a Nyilas havában bizony jócskán ki kell lépned a komfortzónádból, ami Bak jegyűként igencsak rémisztőnek tűnhet. A Nap, a Jupiter és a Merkúr is a Nyilasban járnak, utóbbi ráadásul hátráló mozgást végez, és mindhárom bolygó a 12. házadat vette célba. Ne lepődj meg tehát, ha karmikus feladatokat sodor eléd az élet. Szívós és keményen küzdő típus vagy, ezért hidd el, sokkal könnyebben éled túl, mint amilyennek most látszik ez a hónap. Történjen veled bármi, sosem adod fel. Most sem fogod. Egyszerűen csak próbáld megélni és elfogadni az előtted álló eseményeket. Hagyd, hogy megtörténjenek, mert pontosan ezekre a tapasztalatokra van a legnagyobb szükséged.

(via elite daily)