Napi horoszkóp 2018. 11. 20.: Vajon hol vannak a szörnyek?

Kos

Egy barátoddal azért távolodtok egymástól lélekben, mert térben is messzire kerültetek. Ez most természetes folyamat. Nem kell félned tőle, és nem kell ellene tenned. Megengedheted a folyamatnak, hogy csak megtörténjen. Hamarosan térben és lélekben is közeledni kezdtek ismét egymáshoz.

