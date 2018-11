Heti angyalhoroszkóp 2018. november 20-26.: Az angyalok a teremtésben segítenek most

Kos

Zadkiel arkangyal segítségével könnyedén megoldhatsz egy olyan problémát, amelyet már valaki megoldott a közeledben. Zadkiel arkangyal segít visszaemlékezned, hogy ez az ismerősöd milyen megoldást választott, és az hogyan működött, mit csinált volna máshogy, ha tehette volna.

Bika

Sámuel arkangyal segít neked megtalálni a lehető legegyszerűbb megoldást egy olyan helyzetben, amelyben már rég túlbonyolítottál mindent. Ha úgy érzed, mindent kipróbáltál már, egyszerűen csak kérd meg Sámuel arkangyalt, mutassa meg, mi a valóban legjobb megoldás a számodra.

Ikrek

Sandalfon arkangyal megnyugtató energiákkal ölel körül téged a héten. Sandalfon arkangyal jelenlétében mindig nyugodt derűt érzel, és mindig biztos lehetsz abban, hogy az arkangyal segít feloldani benned a feszültséget és megnyugtat téged.

Rák

Őrangyalod egész életedben veled van, így ő az az angyal, aki a lehető legjobban ismer téged. Ő az az angyal, aki pontosan tudja, mire van most igazán nagy szükséged. Őrangyalod meghívja melléd segítőnek azokat az angyalokat, akikre szintén szükséged lehet a héten.

Oroszlán

Haniel arkangyal derűt csempész az életedbe. Ő az az arkangyal, aki segít felerősíteni a megérzéseidet, és a megérzéseiden keresztül pontosan megmutatja, hogy mi vár rád. Haniel arkangyal olyan jövőképet mutat neked, hogy szíved szerint ugrálnál örömödben.

Szűz

Raziel arkangyal emlékeztet rá, mi az, amiről megfeledkeztél. Talán megfeledkeztél egy ígéretedről, vagy egy olyan feladatodról, amelyet valójában örömmel végeztél volna el. Raziel arkangyal segít feloldani a feledékenységed okozta galibát is.

Mérleg

Ariel arkangyal a manifesztáció angyala, akivel érdemes együtt dolgoznod karácsony közeledtével. Jó, tudom, még nagyjából hat hét van addig, de már most belekezdhetnél a karácsony megszervezésébe, az ajándékok beszerzésébe.

Skorpió

Raquel arkangyal megmutatja neked, mit kell tenned abban a helyzetben, amelyikben tehetetlennek érzed magad. Az első és a legfontosabb, amit meg kell értened, hogy nem vagy tehetetlen. Sőt! Több választásod is van, és mindegyik választásod biztos eredményt hoz.

Nyilas

Gábriel arkangyal segít, hogy jól kommunikálj a gyerekeiddel is. Különösen akkor fontos ez, ha már kamaszok a gyerekeid, vagy fiatal felnőttek, abban a korban vannak épp, amikor mindent jobban tudnak, és amikor saját nyelvük van. Ennek a nyelvnek a megértésében is ő számíthatsz az angyali segítségre.

Bak

Rafael arkangyal megmutatja neked, hogyan gyógyíthatod meg a szívedet és a szívfájdalmadat. Rafael arkangyal a fizikai test gyógyításáért is felelős, de most a szívedet mint a szeretetközpontodat gyógyítja. Rafael arkangyal gyógyításának hála, visszatér a hited.

Vízöntő

Mihály arkangyal pontosan tudja, milyen sok bátorításra, erőre és segítségre van szükséged. Azt is pontosan tudja, ha megkapod ezt a bátorítást és erőt, csodákra leszel képes. Épp ezért Mihály arkangyal rólad is gondoskodik, és bátorít, erősít, energiával tölt fel a héten.

Halak

Uriel arkangyal nagyon is pontosan tudja, hogy milyen információknak nem vagy a birtokában. Persze így is meg tudsz oldani minden helyzetet, és így is elérheted a célodat. De hidd el, hogy minden sokkal, de sokkal egyszerűbb, ha Uriel arkangyal átadja neked ezeket az információkat.