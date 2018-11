Ezt a 4 csillagjegyet könnyű félreérteni

1. Rák

A Rák csillagjegyet a hangulatingadozásai miatt nehéz megérteni. Nem segít a helyzetén, hogy gyakran ő maga sem tudja megmagyarázni a környezetének, éppen miért is érzi magát lehangolva. Jó hír, hogy minél több időt töltesz vele, annál jobban kiismerheted ezeket a hangulatváltozásokat.

2. Skorpió

A Skorpió szeret megtartani magának bizonyos információkat, ezért tűnhet gyakran félreérthetőnek a viselkedése a többiek szemében. Pedig a titkolózással valójában csak önmagát akarja védeni. Szerencsére nem zavarja, mit gondolnak róla, sőt, valójában még élvezi is, amikor titokzatosnak és kiismerhetetlennek tartják mások.

3. Bak

A Bak nem sokat törődik azzal, hogy beilleszkedjen a környezetébe. Sőt, valahol kifejezetten szeret kívülálló maradni. Ezt azonban nem azért teszi, mert nem bírja a struktúrát, vagy nem akarna együttműködni a többi emberrel, inkább csak szeret a saját törvényei szerint létezni. A többieknek is meghagyja, hadd bontakozzanak ki önmagukként.

4. Vízöntő

Hogy is érthetné meg a környezete a Vízöntőt, amikor a többiekkel ellentétben ő nem a mában, hanem a holnapban él? Merőben másként látja a világot, és másként is forog az agya, de előbb-utóbb beérnek az ötletei, és mindenki elismeri a tehetségét. Még akkor is, ha először csodabogárnak tartották miatta.

bustle