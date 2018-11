Napi kínai horoszkóp 2018. november 19.: Szeretni könnyű

Szeretni könnyű. Szeretni jó. Igen, akkor is, ha most talán nem így érzed. Mindenkinek jár a szeretet. Mindenkiben ott rejlik a szeretet. Benned is. A kínai horoszkóp segít felismerni.