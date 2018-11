Heti pénzhoroszkóp 2018. november 19-25.: A pénz számolva jó

Kos

Olyan pénzügyi problémát kell megoldanod a héten, amelyről azt gondoltad, már megoldottad egyszer. Talán kísérleteztél a megoldással, de az nem lehetett valami átgondolt módszer, hiszen most újra ugyanazt kell rendbe tenned. Gondold át ismét, és tedd meg a szükséges lépéseket.

Bika

Szükséged van arra, hogy kreatív ötletekkel dobd fel a bevételeidet. Pontosabban szükséged van arra, hogy a kreativitásodat és az ötleteidet is áruba bocsásd. Valaki most sokat fizetne, hogy ötletelj helyette, és kitaláld a legjobb megoldást a számára. Élj a lehetőséggel, érdemes.

Ikrek

Sok ötleted van, hogyan lehetne feldobni a munkahelyi teljesítményedet. Ezek az ötletek valóban hoznak némi elismerést, sőt új feladatokat is, de pénzt alig-alig. Értsd meg, pénzt nemcsak a munkahelyeden teremthetsz. Nézz körbe, a pénz ott hever körülötted. Csak fel kéne venned…

Rák

Mindig támogatni akarsz valakit a pénzeddel, de mikor akarod végre támogatni magadat? A héten te vagy a legnagyobb támaszod, ezért is fontos, hogy végre magadra is költs. A legjobb az lenne, ha egész héten te lennél a kifizetési listád első helyén.

Oroszlán

Szívesen viszed a saját üzletedet, és akkor is saját cégről álmodsz, ha még alkalmazottként dolgozol. Fontos, hogy tudd, legalább egyszer az életed során meg kell próbálnod, milyen az, amikor valóban a kezedbe veszed a pénzügyi sorsodat…

Szűz

Arról álmodsz, hogy fizetésemelést kérsz? Talán épp ezért szeretnél több feladatot és nagyobb felelősséget vállalni? Fontos, hogy ne csak az anyagi juttatások miatt dolgozz lelkesen a munkahelyeden, találd meg a munkádban, amit szenvedélyesen lehet szeretni.

Mérleg

Nem te vagy a legjobb ember, akihez pénzügyi tanácsért fordulhatnak a héten a többiek. Valójában jó tanácsokat adsz, de a tanácsaid sajnálatosan olyanok, amelyeket csak te tudnál megfogadni. Épp ezért jobban jársz, ha inkább ötleteket adsz a tanácsok helyett.

Skorpió

Valaki sokkal együtt érzőbb, jobb fej és kedvesebb veled, mint gondoltad volna. Olyasvalaki segít most neked egy helyzetben kérés nélkül is, akitől sohasem kértél volna szívességet. Köszönd meg és fogadd el a segítséget. Hamarosan meghálálhatsz neki mindent.



Nyilas

Azt hiheted, téged már nem lehet meglepni semmivel sem? Valójában az élet tele van meglepetésekkel. Pénzügyi meglepetésekkel is. Pozitív pénzügyi meglepetésekkel is, és olyanokkal, amelyek mosolyt csalnak az arcodra és megnevettetnek…

Bak

Ez a felnőtt lét nem is olyan szórakoztató, mint hitted. Tele van kihívásokkal. Tele van olyan pénzügyi helyzetekkel, és megoldandó pénzügyi feladatokkal, amelyekre biztos nem is gondoltál gyerekkorodban. Most hozz meg néhány felnőtt és komoly döntést.

Vízöntő

Megtudod, hogy az egyik barátod nehéz pénzügyi helyzetbe került. Vajon mit teszel? Mit tartasz a legjobb megoldásnak, ha ő nem tudja, hogy te tudod ezt, és nem is szeretné, hogy megtudd? A héten elegánsan és észrevétlenül kellene segítened az ismerősödnek.

Halak

Sokkal többre vagy képes, és sokkal kitartóbb vagy, mint te vagy az ismerőseid gondolnák. Megteheted, hogy apró lépésenként, kitartó, napi haladással eléred a célt, amit kitűztél magad elé, és megvalósítod a pénzügyi álmaidat. Mire várnál még?