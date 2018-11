Heti horoszkóp 2018. november 19–25.: Ez a sorsszerű találkozások hete

KOS

Lendületesen indítod a hetet a Kos Holdnak köszönhetően. Hétfőn még lelkes leszel, de kedden konfliktusok nehezítik a dolgokat. Ez a hirtelen váltás megviselhet. Szerencsére csütörtökön indul a Nyilas hava, ami lelkesítően hat rád. Az egyre hidegebb idő ellenére téged fűteni fog a szenvedély. Ezzel szemben a pénteki telihold balesetveszélyt szimbolizál, nagyon elővigyázatosnak kell lenned, hogy elkerüld a bajt. Hétvégén az Ikrek Hold azt javasolja, menj a szabadba, és szellőztesd ki a fejedet!

BIKA

A hét eleje és a hétvége is mozgalmas lesz, ezért neked a hét közepe lesz a kedvenced. Szerdától magadra találsz, hiszen szuper fényszögekkel állnak melléd a bolygók. Végre helyre áll a lelki békéd. A pénteki telihold pénzügyek terén int óvatosságra. Nem baj, ha elkezded a karácsonyi bevásárlást, de ne ess túlzásba, máskülönben gyorsan mínuszba fogsz kerülni. A hétvégéd akkor lesz igazán jó, ha szakítasz időt valamilyen szellemi tevékenységre: olvasás, tanulás, bármi egyéb – ezt az Ikrek Hold mutatja.

IKREK

Óvatosnak kell lenned egész héten. A hét elején mindenképpen maradj nyugton. Ne szállj szembe a feletteseddel, a kollégákkal, mert most alulmaradhatsz. Csütörtökön a Nap belép a Nyilasba, ami neked sok izgalmas találkozást ígér. Amennyiben van párod, tegyél meg mindent, hogy ne legyen oka a féltékenységre. Ha nincs még társad, összetalálkozhatsz egy különleges, sorsszerű emberrel. A pénteki teliholdas nap nem alkalmas ismerkedésre, de a feszültség szombatra elillan, és mehetsz sétálni, kirándulni, ismerkedni…

RÁK

A hét elején jól haladhatsz a munkáddal, de ehhez érdemes otthon hagyni a családi gondokat. Ez mindig így van, de most különösen igaz. Csütörtökön a Nap jegyváltása segít tudatosítani, mennyire szerencsés vagy, hogy van munkád. A Nap reflektorként világít rá erre. Ezzel szemben a pénteki telihold konfliktust mutat. Tény, a legjobb munkahelyen is adódhatnak feszültségek, szóval a hétvégén lesz mit kipihenned. Viszont a pihenés nem jelent tétlenséget, lustálkodást – az Ikrek Hold szombaton kimozdulást jelez.

OROSZLÁN

A tüzes jegyekben járó bolygóknak köszönhetően hétfőn és kedden, majd csütörtöktől megnő az energiaszinted. Ezek közül a leghosszabb hatású a Nap, ami csütörtökön lép be a tüzes Nyilasba. Innentől megállíthatatlan és nagyon lelkes leszel. Ismét beigazolódik, ha te jól érzed magad, a többiek is jól vannak, vagyis ez mindenkinek jól jön. Téged a pénteki telihold nem érint kellemetlenül. A hétvégéd sűrű lesz, de időt kéne szakítanod baráti programra és a családodra is. A bolygók szerint mindkettő belefér!

SZŰZ

Nyomasztó fényszöggel kezdődik a hét. A munka közben a családod is ad bőven feladatot. Folyamatosan jönnek a megoldandók, és úgy érzed, sose fogod utolérni magad. Még jó, hogy szerdán és csütörtökön lesznek kedvező, megnyugtató konstellációk, ugyanakkor a pénteki telihold elveszi a kedved. Jobban szeretnél a családoddal foglalkozni. Ha most nem a munkád élvez prioritást, elveszítheted. Szóval nagy a tét. Magánéletet ráérsz a hétvégén élni. Ne aggódj, a családod megérti, hogy dolgoznod kell.

MÉRLEG

Számíts rá, hétfőn és kedden sokan beszélnek hozzád, ezért nem haladsz a munkáddal, amitől meg egyre ingerültebbé válsz. Nem érdemes kiborulnod, vannak ilyen napok. A hét közepén utol fogod érni magad a föld jegyekben járó bolygók szerint. Pénteken óvatosnak kell lenned, a telihold balesetveszélyes helyzetet jelez. Mindig mindenhol haladj éberen. Sajnos nem elég magadra figyelned, a többiek szándékait is figyelned kell, hogy megúszd a bajt. A hétvégén elemedben leszel az Ikrek Holdnak köszönhetően.

SKORPIÓ

Ez a hét változásokat hoz. A Skorpió hava csütörtökön ér véget, hiszen a Nap kilép a jegyedből. Vége a születésnapodnak, de nem kell gyászba borulnod. Más feladatok várnak, mostantól az anyagi helyzetedet kell rendbe szedned. Közeledik az év vége, az ünnepek, amelyek bizony költségesek lesznek. Aggodalomra nincs okod, mert több bolygó is a bevételi oldalt erősíti. A pénteki telihold téged is megfontoltságra int. Semmiképp se menj mínuszba. Vasárnap lesz a kedvenced, érzelgős hangulat lesz úrrá rajtad.

NYILAS

Végre jön a te időd: csütörtökön kezdődik a Nyilas hava, vagyis közeleg a születésnapod. Előtte egyre türelmetlenebbé válhatsz, jó lenne, ha ebből nem adódna konfliktus. Ez most csak rajtad múlik. Csütörtöktől repkedni fogsz, mert a Merkúrhoz és a Jupiterhez csatlakozik a Nap. A pénteki telihold ugyanakkor megakaszthatja a lendületedet. Legyél elnéző másokkal, hidd el, nem éri meg vitába szállni. Ha ezt átvészeled, szép hétvégére számíthatsz. A szerelem, a szeretet és az összetartozás gyönyörét élheted meg.

BAK

Úgy tűnik, a hétfőd még nem, de a kedded már feszült lesz. Olyan emberekkel gyűlhet meg a bajod, akik felületesek és meggondolatlanok. Nem tudod megváltoztatni őket, és nem is lehet ez a célod. Szerdán lecsillapodnak a kedélyek, végre békés, föld energiák dominálnak. Téged nem izgat sem a csütörtöki Nap jegyváltása, sem a pénteki telihold, viszont a többiek hol lelkesek, hol ingerültek lesznek. Egyiket se vedd magadra. Hétvégén a vasárnap látszik szerelmesnek. Éld meg végre az érzelmeket.

VÍZÖNTŐ

Figyelj oda, a hét elején kinek mit mondasz, mert könnyen félreértés és nézeteltérés kerekedik belőle. Különösen a kedd ígérkezik kritikusnak, a hét közepe sokkal nyugodtabb konstellációkat hoz. Ekkor végre jól haladhatsz a munkádban. Csütörtökön a Nap jegyet vált, belép a Nyilasba, pénteken meg telihold lesz. Mindkettő felbolygatja az embereket, de egyik se érint téged közvetlenül. Ám a környezetedet annál inkább. Ne ítélkezz, inkább engedd, hogy mindenki úgy élje meg, ahogy akarja! A hétvégén szellőztesd ki a fejedet.

HALAK

Kellemetlen fényszög mérgezi a hét elejét. A bolygók szerint még nem szoktál hozzá az új kihívásokhoz, a nagyobb elvárásokhoz, amelyek mostanában jellemzik a munkádat. Talán a Nap csütörtöktől rávilágít, hogyan becsüld meg magad, és értékeld, hogy magasabb szintre léptél. Azonban a pénteki telihold elgondolkodtat, vajon mi élvezzen prioritást: a munka vagy a család? Hétvégén a vasárnap lesz a te napod. Úgy fogod érezni, végre minden jóra fordul – köszönhetően a pompás fényszögeknek…