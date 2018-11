Napi horoszkóp 2018. 11. 18.: Vasárnap mindennél többet ér a köszönet

Ha nem tudod, pontosan mit is mondhatnál egy családi vitában, egyszerűen csak maradj ki belőle. Ha kérdeznek, adj kitérő választ. Remek kitérő válasz, ha elismered a kérdező érdemeit és erőfeszítéseit a témában, és ha jelzed, te milyen boldog vagy, mert ő foglalkozik ezzel, és neked már nem kell.

Hadakozol, hogy beismerd, valaki másnak volt igaza egy kérdésben. Pedig sokkal egyszerűbb dolgod lenne, ha elismernéd. Sokkal egyszerűbb lenne, ha ki tudnád mondani azt az egyszerű szót, hogy tévedtem. Ha beismered a tévedésedet, azzal nemcsak mások könnyebbülnek meg, de te is felszabadulsz a mindentudás terhe alól.

Át kellene gondolnod a vasárnapi menüt olyan szemmel is, hogy mennyire egészséges, és melyik családtagodra hogyan hat majd. Igen, lehet, lassan úgy érzed magad, mint egy divatos női magazin táplálkozási tanácsadója, aki folyton azon gondolkodik, hogyan lehetne ízletesen „mentes” ételeket készíteni. Szerencsére van érzéked ehhez is.

Skorpió

Vedd sorra, milyen sok mindenért lehetsz hálás a családodnak. Vedd sorra, milyen sok mindenben jó fejek, és milyen sokat segítettek neked. (Igen, tudom, nem csak segítenek, néha keresztbe is tartanak. De most ne erre koncentrálj!) Amilyennek vasárnap a családodat látod, ők olyanok lesznek a jövő héten is.

