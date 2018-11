Napi horoszkóp 2018. 11. 17.: Már most készülj az év végi hajrára

Régóta meg akarsz oldani egy helyzetet, és szombaton erre lehetőséged is lesz. Ma kezeld úgy ezt a helyzetet, ahogy azt mindig is kellett volna. Ma lehetőséged nyílik, hogy az eddigi hibás döntéseket visszafejtsd az alapokig, és megváltoztasd a korábbi elképzeléseidet.

Nem mindig érted, mit miért mondanak neked a szeretteid és miért pont akkor. Talán észre sem veszed, de szelíd manipulációnak vagy kitéve, amellyel az általuk előre kitalált irányba vezetnek téged. Jó hírem van, nem kell ebbe az irányba menned. Mehetnél a saját irányodba is, ha akarnál.

Örömmel fogadod a szombaton kapott bókokat. Valaki dicséri a szépségedet, a megjelenésedet, a ruhatáradat. Ne érd be ennyivel! Tudatosítsd magadban, nemcsak a külsőd szép. Lehet, hogy ma csak a külsőd kap dicséretet, de ez nem jelenti, hogy a szíved és az eszed ne érdemelne elismerést.

Fontos, hogy szombaton ne téveszd szem elől a célodat. De nem akármilyen célodat, hanem nagyon konkrétan a decemberi célodat, vagy az éves célodat. Igen, ezekért a célokért most tehetsz. És igen, ezeket a célokat most alapozhatod meg. Ha ma a céloddal foglalkozol, szilveszterre könnyedén eléred.

Meglepődsz, amikor kiderül, mi az, amire a szeretteid valóban vágynak. Erről azért is érdemes elbeszélgetnetek, mert könnyen felismerheted, valójában az, amit te gondolsz mások vágyairól, nem tükrözi a valóságot. Könnyen félreértheted mások viselkedését, és még könnyebben félreértelmezheted mások szavait.

A végletekig képes vagy tűrni, és képes vagy mindenért csak az utolsó pillanatban szólni. Talán vannak helyzetek, amikor ez jó taktikának bizonyul. A szombat nem ilyen nap. Ma érdemes lenne minden helyzetben azonnal kimondanod, amit érzel és gondolsz. Fontos, hogy az érzelmeidről és a gondolataidról is beszélj ma.

Úgy érzed, túl kicsi vagy a változáshoz. Úgy érzed, hogy nincs erőd egy változtatáshoz. Valójában nemcsak nem vagy kicsi, de sokkal nagyobb vagy, mint ezek a változások. Ha felismered a saját erődet, a változások is érintetlenül hagyják az életedet, és megmaradhatsz a középpontodban.

Régóta halogatod, hogy megteszel valamit a lakásodban. Itt az alkalom, hogy ezt a régóta halogatott munkát elvégezd végre. A szombatot szánhatod arra, hogy megcsinálj egy halogatott munkát, de arra is, hogy megcsinálj valamit, ami talán nem sürgős, de nagy kedvet érzel hozzá.

Halak

Érdemes lenne most visszaolvasni a naplóidat. Ha nem írsz naplót, legalább a naptárad bejegyzéseit vagy az e-mailjeidet olvasd vissza. Érdemes újraolvasnod a nemrég leírt szavakat, mert azok már teljesen mást jelentenek, mint eddig. Most értheted meg, valójában milyen nagyon bölcs is voltál akkor.

Még több horoszkóp Halaknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Halak-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Halak-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Halak szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Halak-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Halak jegy jellemzése

A Halak mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Halak aszcendensű emberekről!