Hétvégi szerelmi horoszkóp november 17-18.: A szerelmed már nagyon keres téged

A szerelmed veled együtt kerek és egész. Ezt te is tudod, ha már ismered őt. Ha azonban még szingli vagy, már most érdemes tudatosítanod, hogyan tennéd boldoggá a szerelmedet. Most kell tudatosítanod magadban, a szerelmed ugyanúgy keres téged, mint ahogyan te is keresed őt. Ugyanúgy kerekké teszed majd az életét, mint ahogy ő is kerekké teszi a tiédet...