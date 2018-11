Melyik tarot kártyát húzod? Ezt jósolja a hétvégére

Mielőtt választanál a tarot kártyák közül, próbáld meg egy kicsit elcsendesíteni az elmédet, és befelé, a lelked hangjára figyelni. Gyújthatsz gyertyát vagy füstölőt, ha az segít, vagy néhány mély lélegzettel is megnyugtathatod magadat. Picit hunyd le a szemed, majd amikor ellazultan ismét kinyitod, nézd meg a tarot kártyákat, és válaszd azt, amelyik energiáját a leginkább érzed. A megérzésedre hagyatkozva húzz tehát képzeletben egy lapot, majd a döntésedet követően „fordítsd fel” a kártyát, és olvasd el a neked szóló jóslatot.

Ezt jósolja az első tarot kártya: A Hold

Amennyiben az első, vagyis a baloldali kártyát választottad, A Hold tarot lapot húztad képzeletben. A Hold az érzékenységet, a nőiességet szimbolizálja. Légy tehát nő a legjobb értelemben, add önmagadat, varázsold el a párodat. Éld meg a valódi nőiességedet. Fogadd el, amit a párod ad neked. Megérdemled. Ha még egyedül élsz, a kártya jóslata szerint a legjobb útra léptél, bár még nem láthatod magad előtt kristálytisztán a célt. Nem is kell látnod, hiszen csukott szemmel is, belülről érzed, merre haladj. Kövesd az intuíciódat, és pontosan tudni fogod, mit és hogyan válassz. Most valóban érdemes a szívedre hallgatnod.

Ezt jósolja a második tarot kártya: A Főpap

Ha a középső lapot húztad képzeletben, A Főpap tarot kártyát választottad. A Főpap a tudást szimbolizálja, mely benned is ott rejtőzik. Ösztönösen tudod, mit kell tenned az adott helyzetekben. Használd ezért ezt a különleges képességet. Nagyon jó ötleteket, tanácsokat adsz másoknak, de vajon a saját életedben mennyire tudod alkalmazni a javaslatokat? A saját problémáidat egyszerűbben oldhatnád meg, mint sejtenéd. Pontosan tudod, mit kell tenned, mégis inkább hátrálsz, mintsem megtennéd a szükséges lépéseket előre. Pontosan ugyanaz a válasz a te kérdéseidre, mint amit másoknak javasolnál az adott szituációban. Te valóban képes vagy varázsolni az életedben.

Ezt jósolja a harmadik tarot kártya: Az Erő

A harmadik, vagyis a jobb oldali tarot kártya, Az Erő lapja. Amennyiben ezt a kártyát húztad, a jóslat szerint most minden erővel rendelkezel, hogy megvalósíthasd a vágyaidat. Valójában alig kell tenned most a célodért, úgy érezheted, szinte csodával határos módon oldódnak meg a problémák az életedben. Különleges teremtő erőd van, ezért most még fontosabb, hogy arra koncentrálj, amit elérni, megvalósítani szeretnél. Engedd el a félelmeket, hiszen azok csak akadályoznak az előrejutásban. Bízz önmagadban, hidd el, valóban képes vagy bármit elérni, amit igazán szeretnél. A kezedben tartod a lehetőséget, rajtad múlik, mit kezdesz vele.