Ilyen férj lesz a párodból a horoszkóp szerint

A Kos férj

Ő a legspontánabb, a legaktívabb csillagjegy. Ha Kos a férjed, pörgős hétvégékre számíthatsz, hiszen nagyon szívesen túrázik, kirándul, utazgat, csupa olyan időtöltést szeret, ahol versenyzői vénájáról számot adhat. Az is igaz, hogy meglehetősen heves, lobbanékony a természet, ám amilyen gyorsan jön, úgy el is múlik a haragja, a dühe. Kifejezetten merész, bátor, optimista és bármilyen új kalandra nyitott. Egy a lényeg, próbáld megtalálni mellette azt a módot, amellyel csillapíthatod a dühkitöréseit.

A Bika férj

A Bika férj legnagyobb erényei a kitartás, a hűségesség, a türelem, a kiegyensúlyozottság, amit pedig a leginkább igényel, az a kényelem, a biztos anyagi háttér, a stabilitás. Ha Bika férfival kötöd össze életed, biztos lehetsz benne, otthonodban minden kényelmi funkciót megtalálsz. Nagyon érzelmes, figyelmes férfi, ám ezzel együtt, ha valamit a fejébe vesz, ahhoz a végletekig ragaszkodik, rendkívül csökönyös típus. Ha egy dolgot ki kellene emelni, amit ő képtelen elviselni, az a rugalmasság. Idegessé válik, amikor változtatnia kell, hiszen meglehetősen merev, anyagias és ragaszkodó csillagjegy.

A Ikrek férj

Az Ikrek férj remek beszélgetőpartner, fantáziája élénk, számos témában is igen jártas. Ha őt választod házastársadnak, szinte biztos, hogy mellette unatkozni sosem fogsz, hiszen nagyon szívesen beszélget, folyamatosan új ötletekkel, elméletekkel bombáz. Valódi társasági lény, a bulik állandó tagja, és igényli is, hogy emberekkel legyen körülvéve. Nem könnyen kötelezi el magát, ám ha megteszi, egészen addig hűséges lesz hozzád, amíg megadod neki az izgalmat. Tele van energiával, így ha hosszútávra tervezel vele, érdemes minél előtt felvenni a ritmusát.

A Rák férj

A Rák férjjel biztosan jól jársz, hiszen ő az egyik leggondoskodóbb, legérzelmesebb csillagjegy. Legnagyobb erénye az érzékenység, a kitartás, a támogatás, miközben harmonikus családi életre, meleg otthonra vágyik. Képes olvasni gondolataidban, ráérez a vágyaidra anélkül, hogy egyetlen szót is szólnál. Az ő vállán nyugodtan kisírhatod magad, ha beteg leszel, gondoskodik rólad. Nem csupán kiváló barátra, támogató társra is találhatsz benne. Vele az otthon biztos családi fészekké válik, és biztos lehetsz abban is, hogy számára a kapcsolatotok lesz a legfontosabb. Kell ennél több?

Az Oroszlán férj

Az Oroszlán férfi tulajdonságai között kiváló vezetői képességét, önbecsülését, nagylelkűségét, kreativitását és életszeretetét emeli ki a horoszkóp. Az Oroszlán férj biztosan meg próbálja előhozni belőled a legjobb képességeidet, az érzéki oldaladat. Biztos lehetsz abban is, ha problémákkal kerülsz szembe, ő nem hagy egyedül. Az egyetlen negatív tulajdonsága, amivel szintén érdemes számolnod, ha elragadhatja a gőg és az arrogancia, neked kell őt visszarángatnod a földre. Imádja a dicséreteket, halmozd el vele minél többször, és ő a tenyerén fog hordozni téged.

A Szűz férj

A Szűz férj erényei közé sorolható az élénk képzelőerő, az elemzői képesség, az apró részletekre való odafigyelés, a szorgalom és az, hogy képes erőt önteni beléd. Ami fontos számára, hogy hasznosnak érezhesse magát. Ő mindenkor teljes odaadással végzi a munkáját, a feladatokat, és persze a házasságban is önmagát adja. Mellette biztonságos háttérre számíthatsz, hiszen tökéletesen tudja, hogyan lavírozzon a magánélet és a munka között, addig pedig nem nyugszik, amíg olajozottan nem működik minden körülötte, beleértve a párkapcsolatot is.

A Mérleg férj

A Mérleg az egyik legromantikusabb csillagjegy. Szinte biztosan elhalmoz apró ajándékokkal, figyelmességekkel, legyen szó virágról, meglepetés-vacsoráról, netalán esti kikapcsolódásról. A Mérleg férj nagyon ért ahhoz, hogy megtartsa az egyensúlyt a munka és szórakozás, a társasági élet és a család között. Előfordul, hogy lustálkodásra adja fejét, ám ezt ellensúlyozni tudja becsvágyával és kitartásával. Ha netalán vasárnap egész nap az ágyban henyélne, még nem kell attól tartanod, hogy hétfő reggel ne váltana vissza a „munka üzemmódba”.

A Skorpió férj

A Skorpió férj legnagyobb előnye a szenvedélye és fáradhatatlansága, amire pedig a leginkább vágyik, az a stabilitás, az érzelmi biztonság. Ezekkel felvértezve a legszenvedélyesebb, leghűségesebb házastársra lelhetsz benne. Lehet, nem mondja el folyamatosan, mennyire szeret téged, ám a cselekedetei önmagáért beszélnek. Ha valamit elvállalt, biztosan minden körülmények között meg is csinálja. Odaadó, védelmező, ugyanakkor birtokló és féltékeny csillagjegy is, ezért nem érdemes felpiszkálni benne a zöldszemű szörnyet.

A Nyilas férj

A Nyilas férj erényei közé sorolható a kitartása, a céltudatossága, a koncentrálóképessége, a kíváncsisága, a kutató szenvedélye, az innovatív hajlama. Ha vele kötöd össze az életedet, készülj fel az életre szóló utazásra is. Természetéből fakadóan ő szinte folyamatosan úton van, imád új helyeket felfedezni, új emberekkel találkozni, új kalandokat átélni. Nem szereti a kiszámítható dolgokat, újdonságokkal fűszerezni az életét viszont annál inkább. Intellektuális típus, nem mellesleg nagyon szórakoztató is remek humorának köszönhetően.

A Bak férj

Céltudatos, megbízható és felelősségteljes a Bak férj, aki nem mellesleg lelkiismeretes, biztos anyagi hátteret teremt neked és gyerekeknek, és akiből kiváló apja válik. Az idilli képet talán csak az árnyékolhatja be, hogy túlságosan aggodalmaskodó típus, nem igazán rugalmas, ami ugyanakkor a kötelességtudásával áll összefüggésben. Ezért nem árt néha őt kicsit nyaggatni, hogy szórakozással töltsétek az időt, járjatok közösen moziba, szó szerint is élvezzétek az életet. Próbáld meggyőzni őt, hogy az élet nemcsak a munkából és a feladatokból áll, számtalan egyéb izgalmat tartogat.

A Vízöntő férj

A Vízöntő férj mellett korántsem szokványos, a szabályokat inkább felrúgó házasságra számíthatsz. Ő ugyanis meglehetősen sajátosan gondolkodik a világról, rendkívül független típus, valódi egyéniség, esetében a hagyományokról, a tradíciók követésére nem igazán lehet beszélni. Időnként forrófejű és akarnok, rémesen ragaszkodik az elképzeléseihez, a saját szabadidejéhez. Kérdés, hogy tudod-e követni az elvárásait? Számolnod kell azzal is, nagyon nem könnyű az érzelmeihez hozzáférkőzni, hiszen ő nem igazán képes kimutatni, amit irántad érez. Hosszabb házasságban ugyanakkor szépen lassan felmelegszik, a szavak helyett a tetteivel mutatja ki, mennyire szeret téged.

A Halak férj

A Halak férj egészen hihetetlenül romantikus típus, ő minden tulajdonságoddal együtt imád téged. Mellette a legromantikusabb filmek főszereplőjének érezheted magadat. Kreatív, művészi hajlammal bír, és igyekszik belőled is előhozni ezt a hajlamot. Olyan mint egy nyitott könyv, az érzéseit nem szégyelli, mint ahogy azt sem, hogy mindezzel a sebezhető oldalát is megmutatja neked. Gondoskodó, odaadó társat tudhatsz magad mellett, aki teljes szívéből szeret téged.

(via minds journal)