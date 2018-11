Az ellentétek vonzzák egymást? A horoszkóp szerint nagyon is

A Kos és a Mérleg párkapcsolata

A Kos energikus, lelkes, erős benne a küzdőszellem, nem mellesleg heves természetű. Ő az, aki folyamatosan a legjobbat szeretné kihozni magából. A Mérleg vele ellentétben bájos és nagyon kedves, aki leginkább a harmóniára törekszik. A Mérlegre ösztönzőleg hat a Kos, akinek vehemenciáját és a mindenáron győzni akarását tapintatosságával képes tompítani. A két csillagjegy a helyén tudja kezelni a másikat, így kialakulhat egyfajta egyensúly közöttük. A kérdés mégis az, mennyire tudják visszafogni magukat, hogy ne a párkapcsolaton belüli vezető szerep megszerzése legyen a céljuk. A Mérleg jóval nyugodtabb a Kosnál, lassú tempója viszont nagyon idegesíti a Kost. Ám amint változtat a Kos a magatartásán, és a győzelem helyett a tisztességes versenyt választja, a Mérleg mélyen magába szívja a Kos energiáját, a két ellentétes csillagjegy valódi szerelemre találhat egymásban.

A Bika és a Skorpió szerelme

A Bika meglehetősen makacs típus, ugyanakkor megbízható, alapos és érzéki. A Skorpió is makacs és érzéki, ám jóval érzelmesebb a Bikánál. Mindketten szorgalmasak és eltökéltek, és nem telepednek rá a másikra. A Skorpió biztonságban érzi magát a Bika védőszárnya alatt, míg utóbbit lenyűgözi a Skorpió ösztönös természete, a szenvedélye. Mindkét csillagjegy szülötte kínosan ügyel a magánszféra háborítatlanságára, érzelmeiket, érzéseiket nem tárják a nagy nyilvánosság felé, inkább megtartják egymásnak. Alkalmazkodók, párkapcsolatuk kifejezetten jól működhet, miután mindketten megbizonyosodtak, hogy párjuk valóban olyannak látja őket, amilyenek. Mindketten hűségesek, kitartó csillagjegyek, eszük ágában sincs megcsalni a párjukat.

Az Ikrek és a Nyilas párkapcsolata

Az Ikrek türelmetlen természetű csillagjegy, aki ugyanakkor nagyon élvezi a társaságot, a Nyilas gyors felfogású, higgadt és kreatív típus. Mindkettőjüket elvarázsolja a másik gondolkodásmódja, rajonganak a kalandokért, kíváncsiak, szinte szívnak magukba minden információt a körülöttük lévő világból. Szeretnek utazni, ám a különbözőségük ezen a téren is megmutatkozik: az Ikrek az utolsó pillanatban dönt az utazásról, míg a Nyilas már hónapokkal az indulás előtt, az utolsó részletekig megtervezi az utat. A Nyilas segít az Ikreknek, hogy két lábon a földön járjon, és ne térítse el semmi sem céljától, az Ikrek pedig ösztönzőleg hat a Nyilasra. Nem mellesleg, mindketten hihetetlenül szórakoztatónak, és elragadónak tartják a másikat. Nem véletlenül működik nagyon is jól a párkapcsolatuk.

A Rák és Bak szerelme

A Rák érzékeny, védelmező és két lábbal jár a földön, a Bak megbízható, fegyelmezett, gyakorlatias, lojális, nagyon kitartó és hűséges, amivel elnyeri a Rák bizalmát, aki így hajlandó őt közel engedni magához. A fontossági sorrendjük, az értékeik is nagyon hasonlók: család, tisztelet, hűség – a mottójuk is lehetne. Ugyanakkor míg a Bak merev és nem szívesen változtat a jól bejáratott dolgokon, addig a Rák nagyon is hajlana a változásokra. Jóval érzelmesebb és empatikusabb a racionálisabb és érzelmileg visszafogottabb Baknál, akinek időre van szüksége, hogy megértse párját ezen a téren. Nem kevés türelemre lehet szükség kettejük összecsiszolódásához, de valójában nem reménytelen a szerelmük.

Az Oroszlán és a Vízöntő párkapcsolata

A Vízöntő független, egyedi és nem érdekli, mit gondolnak róla mások. Az Oroszlán szinte szomjazik a környezete elismerésére, a megkülönböztető figyelemre és szeretetre. Mindketten dinamikusak, tele vannak energiával, maximálisan élvezik az életet, mindenből a lehető legjobbat és legtöbbet szeretnék kihozni. Ám mindegyikük másképpen fejezi ki érzéseit: az Oroszlán dicséretekkel, a Vízöntő tettekkel. Kettejük párosa ugyan erőt sugároz, viszont nagyon nehezen képesek olvasni a másik megnyilvánulásaiból. Az Oroszlán úgy érezheti, párja nem is szereti őt eléggé, a Vízöntő pedig nem mindig tud mit kezdeni az Oroszlán hatalmas érzéseivel. Erősen vonzódnak egymáshoz, de kétséges, mennyire marad tartós a párkapcsolatuk.

A Szűz és a Halak párosa

A Szűz gyakorlatias, fegyelmezett, pontos, míg a Halak művészi hajlamú, romantikus és szabad szellemű. A két csillagjegy mégis jól kiegészíti egymást: a Szűz ellenőrzi, hogy párja időben befizette a csekkeket, míg a Halak minden nap megállítja társát, hogy megszagoltassa vele a rózsáit. A Halak rendetlen, a Szűz katonásan precíz, amiből akadnak ugyan viták, nézeteltérések közöttük, de valahogy mindig képesek túllépni a problémákon. A Szűz toleráns, a Halak szeszélyes, együtt azonban, felváltva vezetve, kiváló csapatot alkotnak. A Szűz érzelmeit megtartja magának, titokban ugyanakkor csodálja a Halakat eltúlzott romantikus megnyilvánulásáért. A Halak pedig igyekszik kiérdemelni a Szűz szeretetének megnyilvánulásait.

(via elite daily)