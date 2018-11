Napi horoszkóp 2018. 11. 15.: Ma könnyedén átlépheted az akadályokat, ha…

A tél mindenkit arra késztet, hogy kicsit tartalékoljon, elspájzoljon. Te azonban ma túl sok mindent begyűjtesz, és túl sok mindenről gondolod, hogy tartalékolnod kell. Ne felejtsd el, télen is hozzájuthatsz mindahhoz, amit csütörtökön el akarsz tenni magadnak a hideg napokra.

Oroszlán

Ösztönösen vonzódsz a szép emberekhez, de ne felejtsd el, a szépség nemcsak nem erény, de önmagában semmit sem jelent. A szépek is lehetnek buták, gonoszak, rosszindulatúak. Ne bízz meg senkiben csak azért, mert szép. Abban bízz meg, aki nemcsak jóindulatú, de be is bizonyítja neked a jó szándékát.

