Magával ragadó ez a 3 csillagjegy

Az Oroszlán kisugárzása magával ragadó

Az Oroszlán talán a legerőteljesebb csillagjegy. Olyan a kisugárzása, a fellépése, amit egyszerűen képtelenség figyelmen kívül hagyni. Árad belőle a derű, az életerő, a lelkesedés, a magabiztosság, nem véletlenül tartozik az igazán domináns csillagjegyek közé. Ő a tettek embere, egyenes jellem, aki sosem beszél mellé, ellenben cselekszik. Pontosan tudja, mit akar, és meg is valósítja az elképzeléseit. Nagyon büszke, igaz hajlamos a hiúságra is. Az önbizalma is a helyén van, a szíve pedig óriási. Őszinte és nyílt természetével nem tűri a hazugságot, az árulást.

A Skorpió szenvedélye elsöprő

A Skorpió kétségtelenül a legszenvedélyesebb csillagjegyek közé tartozik. Ő sosem passzív, halk vagy nyugodt, és szelídnek sem nevezhető. Egyszerűen lehengerlő és elsöprő típus. Bármibe is fogjon, szívvel-lélekkel teszi, és mindig eléri a célját, félúton ő sem áll meg soha. Rosszul viseli a bizonytalanságot, a döntésképtelenséget, ahogyan a csalódásokat is nagyon nehezen éli meg. Minden helyzetből képes talpra állni, de addig mély lelki utat járhat be. Nagyon megbízható, kitartó és hűséges típus, nem mellesleg bámulatosan vonzó és szexi csillagjegy.

A Nyilasból árad a jókedv és az energia

A Nyilas valójában kétféle arcot mutathat. Egyrészről nagyon vágyik a békére, a megbízható és igaz barátokra, másrészt rendkívül bátor és független csillagjegy, aki sosem fél a kockázatoktól, szívesen feszegeti a határokat, és bármit megtesz, hogy megvalósítsa a céljait. Rendkívül elszánt, ugyanakkor erősen vágyik a többiek elismerésére. Senki és semmi iránt sem érez közönyt, nem véletlen, hogy népszerűsége folyamatosan nő. Segítőkész szenvedélyes, gyors és kifejezetten optimista. A belőle áradó jókedv könnyen átragad a többiekre. Elbűvölő, magával ragadó típus.

(via horoscope daily)