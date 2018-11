Ezek a csillagjegyek számíthatnak a legtöbb változásra 2019-ben

A Bika learathatja a babérokat 2019-ben

Bika jegyűként a csillagok jóslata szerint jelentős pénzügyi változásokra kell számítanod 2019-ben. Nagyon úgy tűnik, az életed több pontján is nehézségekkel nézel szembe, de arra is rájössz, mi az, ami már idejétmúlt, amit érdemes megváltoztatnod. Azok a dolgok pedig, amelyek miatt aggódsz, nagyon lemeríthetik az energiádat. Már most érdemes felkészülnöd minderre, hiszen ha tudod, mire számíthatsz, az akadályokat is könnyebben átléped. Az életedben ugyanis olyan változások is történnek, amelyekre a legszebb álmaidban sem számítanál, és amelyekkel, ha élsz, több elismerést gyűjthetsz be, mint remélnéd.

Az Ikrek szerencsés fordulatokra számíthat 2019-ben

Ikrek jegyűként sosem futamodsz meg a kihívások, a változás elől, 2019-ben ugyanakkor valami mást tapasztalhatsz meg. Sokkal több szerencsére számíthatsz, mint az elmúlt években bármikor. Szinte az egész életed átalakul és megváltozik, olyan helyen találod magad, ahol végre igazán jól leszel. Előfordulhat, hogy kényelmetlennek érzel egy-egy változást, ekkor jusson eszedbe, ennek akkor és pontosan úgy kellett megtörténnie. Utólag sokkal erősebb leszel, hiszen sikeresen legyőzöd az akadályokat. Az is kétségtelen, hogy számos nagyon boldog pillanatot élhetsz át 2019-ben, a magánéletedben és a pénzügyek kapcsán is.

A Rák nehéz döntés elé kerülhet 2019-ben

Rák jegyűként talán azt érezheted, hogy darabokra hullott az életed. Könnyen lehet, a szívedhez közel álló személy kerülhet nehéz helyzetbe, ami téged is arra ösztönöz, hogy fejleszd az önismeretedet. Bármilyen helyzetbe is kerülj, ne engedd, hogy a változások megfélemlítsenek téged. Sokkal előbb léphetsz ugyanis túl mindezen, mint sejtenéd. Ha párkapcsolatban élsz, talán lesz olyan változás, amivel még idén kell szembenézned. Érdemes végiggondolnod, mi az, ami igazán értékes a kapcsolatodban. Új lehetőségek várhatnak rád ugyanis, és nem leszel könnyű helyzetben, amikor döntened kell. A legfontosabb te magad vagy, ezért a saját vágyaidról semmi esetre se mondj le.

A Szűz jó dolgokra számíthat 2019-ben

Szűz jegyűként talán te vagy az egyetlen, akire 2019-ben jóval több szerencsés fordulat, mint negatív kihívás vár. Végre beérnek a gyümölcsök, amelyekre oly régóta vársz. Jövőre megvalósulhat a célod, amit hosszabb ideje tűztél magad elé. Sokat tettél, keményen megdolgoztál a sikerért, megérdemelten veheted át a jutalmadat. A változások nem akkor érnek, amikor szeretnél, de éppen ezért okoz minden változás valódi kihívást. Amikor pedig túllépsz a bizonytalanságon, olyan ajtók nyílnak meg előtted, amelyekre álmodban sem mertél gondolni. Nagyszerű lehetőség vár rád, ne is hezitálj a továbblépésen. Tedd meg. Érdemes.

A Bak a megérzéseire figyel 2019-ben

Bak jegyűként a következő évi változások, energiák minden bizonnyal arra késztetnek majd, hogy egyre tudatosabban figyelj a belső hangokra. Általában hajlamos vagy figyelmen kívül hagyni a megérzéseidet, 2019-ben a saját sikered múlhat azon, mennyire hallgatsz az intuícióidra, és mennyire követed őket. A túlzottan is sok gondolkodás helyett az a legjobb, ha egyszerűen hagyod, hogy a belső hangok irányítsanak téged. Hidd el, semmi sem történik ok nélkül veled. Ne lepődj meg azon sem, ha eleinte nagyon frusztrálnak érzed magad, és nem tudod, hogy valóban a belső hang szólalt-e meg benned. Szépen lassan kitisztul majd a kép, és igazán különleges fordulatokra számíthatsz 2019-ben.

(via awareness act)