Heti holdhoroszkóp 2018. november 14-20.: Indul a karácsonyi készülődés

SZERDA – november 14.: Amíg ködös az idő, nem tanácsos szellőztetni. Viszont, amint felszállt a köd mindenképpen érdemes kihasználni a levegős Vízöntő Holdat. Frissítsd fel a szobák, az iroda levegőjét, és persze magadat is egy alapos szellőztetéssel. Ha ma sütésre szánod az időt, segít a növő Hold: most valóban nagyobb, magasabb lesz a kenyér, sütemény.

CSÜTÖRTÖK – november 15.: A mai nap a tegnapi tökéletes mása is lehetne, mivel ma is a Vízöntőben tartózkodik a Hold. Szóval minden érvényes mára, ami tegnapra volt: szellőztess, frissítsd fel magadat, és próbából süsd meg a karácsonyi sütiket. Természetesen mindez csupán javaslat. Neked kell döntened, mi a legfontosabb, mi az igazán aktuális elfoglaltság mára.

PÉNTEK – november 16.: Kora reggel a Hold belép a vizes Halakba, ami elsősorban a vizes tevékenységeknek kedvez: most érdemes megöntözni a szobanövényeket, de a kerti növények is boldogan fogadják és csodaszép levelekkel hálálják meg a vizet. A pénteki nap ellenére mára fodrászati tilalmat mond a hagyomány. Ma is mehetsz ugyan fodrászhoz, de a frizurád kevésbé lesz tartós.

SZOMBAT – november 17.: A mai napon végig a vizes Halakban jár a Hold, ezért még ma is tanácsos öntözni, ha tegnap elmaradt volna. Azért az sem jó, ha túlöntözöd a növényeket. Feltöltheted a kerti madáritatókat, ma különösen érdemes felmosni, de a ruhák is sokkal tisztábbak és élénkebbek lesznek a mai mosástól. A szauna is nagyon jót tesz ma a testednek, lelkednek egyaránt. Ma az a legjobb, ha szó szerint folyik rólad a víz. A fodrászati tilalom mára is érvényes. Hidd el, jönnek még ehhez alkalmasabb napok.

VASÁRNAP – november 18.: Ma a hajvágás mellett a fogászati kezeléseket is érdemes elhalasztani. Érdemes ezeket a tiltott napokat komolyan venni, nem véletlen, hogy a régiek ezeket még nagyon pontosan betartották és követték. Ők még tisztelték a természetet. Te is adhatnál egy esélyt ennek. Nem fogod megbánni…

HÉTFŐ – november 19.: Mára megmaradt a fogászati tilalom. A Kosba lépő növő Hold ugyanakkor ma is magasra növeszti a kenyeret, a süteményeket. Szóval ma ismét süthetsz valami finomat. Mára mindenképpen érdemes bőrtápláló pakolást tenni az arcodra, a testedre, mert most mindent sokkal hatékonyabban beépít a bőröd. Látványos változásra számíthatsz.

KEDD – november 20.: Még mindig él a fogászati tilalom, viszont sütni ma is érdemes. Közeleg a Karácsony. Kipróbálhatsz új recepteket, hogy az ünnepekre már rutinos legyél. Talán minden évben megfogadod, aztán nem mindig sikerül betartanod, hogy ne az utolsó időpontban kísérletezz. Használd ki ezt a karácsony előtti remek lehetőséget.

Erre figyelmeztet a heti holdhoroszkóp