Ennek a 3 csillagjegynek bevált a barátság extrákkal

Az Ikrek

Az Ikrek nem túl hatékony, amikor döntenie kell. Ezért neki tökéletesen megfelel a barátság extrákkal, amiben együtt lehet a számára fontos emberrel, akivel igazán jól érezheti magát, ugyanakkor nem nehezedik rá akkora nyomás, mint a tartós párkapcsolatokban. Ráadásul így a szemét is nyugodtan nyitva tarthatja a többi jelentkezőre…

A Nyilas

A Nyilas a legfüggetlenebb csillagjegy, ezért ő nem könnyen kötelezi el magát. Annak ellenére, hogy nagyon önálló, neki is szüksége van az inspiráló és feltöltő baráti kapcsolatokra. Persze ahhoz mindenkor ragaszkodik, hogy ezekben is megőrizhesse a szabadságát, az önállóságát. Miért is ne keresne magának olyan barátságot, amelyben az extrákról sem kell lemondania…?

A Vízöntő

A Vízöntő kifejezetten izgalmas és barátságos csillagjegy, ezért roppant népszerű is. Mindig van kivel együtt lógnia, ezért nem is érzi a monogám kapcsolat hiányát. Egy barátság extrákkal azért is ideális számára, mert így valaki olyannal lehet együtt, akit valóban kedvel, aki támaszt elvárásokat, akivel minden kötöttség nélkül találkozhat, ugyanakkor nyitott maradhat a randikra, a flörtökre is.

