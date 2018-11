Így illenek össze, vagy egyáltalán nem, a Halakkal a csillagjegyek

Kreatív, megbocsátó, spontán, érzelmes, alkalmazkodó, figyelmes, eredeti… Ez a tulajdonságok mind igazak a Halak csillagjegyre éppúgy, mint a kiismerhetetlenség, a bizonytalanság, a rivalizálásra való hajlam, a búvalbélelt, magába roskadó viselkedés. A Halak az állatöv 12. csillagjegye, így ő valójában a többiek tulajdonságait is magában hordozza. Nem véletlenül nagyon sokrétű és álmodozó típus, ugyanakkor nagyon szerethető és rendkívül különleges csillagjegy is, akit tényleg mindenki kedvel. Hogyan illik össze a többiekkel? Így.

Így illik össze a Halak a Kossal

A Halak és a Kos természete természete teljesen ellentétes, így kettejük párosa félreértéseket, vitákat és megbántásokat szül. A Halak szeszélyes, túlérzékeny és szeret elidőzni bizonyos dolgoknál, főként döntések előtt. A Kos ezzel szemben türelmetlen, lobbanékony és akaratos, ami korántsem vág egybe a Halak tapintatos viselkedésével. A Kosnak semmi se jó, mindenen fennakad, amit a Halak nem tolerál, önzetlensége pedig nem fér össze a Kos egocentrikus beállítottságával. Munkatársaknak elmennek, ám hosszútávú kapcsolatban jobb, ha nem egymással gondolkodnak.

Így illik össze a Halak a Bikával

A két csillagjegy jól kijön egymással: a Bika lehozza a földre a Halakat, míg a Halak kihozza a Bikából kreatív oldalát. Mindketten kedvelik a művészetet, imádják a kulturális programokat éppúgy, mint az otthon melegében elköltött romantikus vacsorát. A Bika is éppolyan romantikus, mint párja, ha nem jobban, így udvarlásával teljesen leveszi a Halakat a lábáról. A Bika szeret birtokolni, a Halak pedig szereti párja védőszárnyait maga körül tudni. Amikor viszont a Bika akaratossága átlép egy határt, a Halak visszatáncol. A Bika nagyra értékeli a művészetet, ami lökést adhat szerelmének, hogy megvalósítsa művészi ambícióit.

Így illik össze a Halak az Ikrekkel

A Halak és az Ikrek több szempontból is jó párosításnak tűnik. Mindketten széles látókörűek, rugalmasak és fogékonyak a különböző véleményekre, ötletekre. Imádnak hosszú beszélgetésekbe bonyolódni éppúgy, mint apró-cseprő ügyekről csevegni. A Halakat az ösztönei hajtják, az Ikrek jóval racionálisabban és logikusan gondolkodik. Ugyanakkor mindketten tele vannak ötletekkel, ám szükségük van egy külső „lökésre”, hogy elkezdjék, és persze be is fejezzék projektjeiket. Ha a Halak olyat találna mondani, ami nem illik az Ikrek világképébe, nem elutasítás a válasz, hanem épp ellenkezőleg: az Ikrek más szemszögből is megvizsgálja az adott kérdéskört. A gondot az jelentheti kettejük között, hogy míg a Halak az elejétől hosszútávú partnerként tekint az Ikrekre, utóbbi inkább várna a kapcsolat komolyra fordításával.

Így illik össze a Halak és Rák

A Halak és a Rák a tökéletes házastárs. Mindketten érzékenyek, nagylelkűek, érzelmesek, kapcsolatuk nem létezhet romantika, gyengédség, szerelem és szenvedély nélkül. A tökéletes választás számukra a gyertyafényes vacsora, hangulatos zene mellett. A legbensőségesebb titkaikat, érzéseiket is meg tudják osztani egymással, ami tovább erősíti a kölcsönös bizalmat, és biztonságérzetet nyújt számukra. A Halak ki tud teljesedni a Rák mellett, míg a Rák nagyon szívesen gondoskodása párjáról, a kapcsolatról.

Így illik össze a Halak és az Oroszlán

A két csillagjegy nem igazán passzol össze: az Oroszlán számos tulajdonsága, így vakmerősége, optimizmusa, kitartása imponál ugyan a Halaknak, míg az Oroszlánt a Halak segítőkészsége, egyedisége és művészi hajlama varázsolja el. A Halaknak ugyanakkor esze ágában sincs rivaldafénybe kerülni, ám a megfoghatatlan varázsával mégis magához vonzza az embereket, ami viszont csöppet sincs az Oroszlán ínyére. A Halakat nem zavarja az Oroszlán domináns egyénisége egészen addig, amíg nem érzi, hogy levegőnek nézi őt.

Így illik össze a Halak és a Szűz

A két csillagjegy kapcsolatából sok minden alakulhat, valójában csak kettőjükön múlik, hová jutnak. Mindketten intelligensek, kreatívok és jól ki tudják fejezni magukat. A Szűz is mély érzésű, ám korántsem tud olyan jól kitárulkozni érzelmileg, mint a Halak. Jóval kimértebb és maximalistább a párjánál, míg utóbbi nyafogásával könnyen a Szűz idegeire megy. Ami a két csillagjegyet közelebb hozhatja egymáshoz, az a segítőkészségük, az odaadásuk. Ám bizonyos dolgokhoz teljesen másképp állnak, ami pedig gyakori nézeteltérést okozhat közöttük.

Így illik össze a Halak és a Mérleg

A Mérleg és a Halak között nagyszerű barátság alakulhat, ám párkapcsolatban már korántsem értik meg egymást ilyen remekül. Mindketten rajonganak a művészetért, kreatívak, imádnak nevetni. Szeretik a társasági életet, de az is megesik velük, hogy inkább egyedül szeretnének lenni. A Mérleg túlérzékenynek tartja a Halakat, sértődős magatartásával képtelen megbarátkozni. A Mérleg számára fontos a harmónia, az egyensúly, ami a Halak esetében nem szerepel a prioritások között. A kapcsolat életképessége elsősorban azon múlik, a Mérleg mennyire képes inspirálni párját és változásra késztetni őt.

Így illik össze a Halak és a Skorpió

A Halak és Skorpió remekül illik egymáshoz, esetükben valósul meg legnagyobb eséllyel a „szerelem első látásra”, ami idővel csak még inkább mélyül. Kettejük közül a Skorpió a dominánsabb a párkapcsolatban, amellyel egész addig nincs is gond, amíg a Halak biztonságban és védőburokban érzi magát mellette. Mindketten mély érzésűek és szenvedélyesek. A Skorpiónak nincs ínyére a megcsalás, de a Halakban valóban hűséges társra találhat. Egyikük sem „nyitott könyv”, így a másik megismerése eltart egy ideig, ha nem az életük végéig – de éppen ettől olyan izgalmas ez a kapcsolat.

Így illik össze a Halak és a Nyilas

Amíg kettejük kapcsolata nem lépi át a barátság határait, addig nincs baj, ám amint komolyra fordulnak az érzelmek, úgy jönnek elő a problémák. A Halak romantikus, érzelmes, és nagyon igényli a figyelmet. Szó sincs arról, hogy mindez hidegen hagyná a Nyilast, csupán azt nem szereti, amikor párja valósággal béklyóba köti, , de attól a gondolattól sincs elragadtatva, ha úgy érzi, tőle függ a párja boldogsága. A Halak nem eléggé önálló a Nyilas számára, és míg hosszútávon szeret gondolkodni, utóbbi nem szívesen tervez ennyire előre.

Így illik össze a Halak a Bakkal

A Halak és a Bak meglepően jól kijönnek egymással. Sok szempontból különböznek, ám éppen ez az, ami egymáshoz vonzza őket. A Bak jelenlétében összeszedettebbé válik a Halak, nem mellesleg motiválva érzi magát, hogy tegyen az álmaiért. A Halak pedig segít a Baknak feloldódni, lazábbá válni. A Halak könnyedebben vesz mindent, lezserebb, míg a Bak szervezettebb, tartózkodóbb, gyakorlatiasabb típus. A lényegesebb paraméterekben azonban nagyon hasonlóak: mindketten hűségesek, tisztességesek, szeretik a művészetet, és fejlett a szépérzékük.

Így illik össze a Halak a Vízöntővel

Mindketten elképesztően kreatívak és élénk képzelőerővel bírnak, egyediek, művészi vonalon versenytársak is lehetnének. A Halak érzelmes, a Vízöntő már kevésbé, előbbi romantikus, túlságosan régimódi és piszmogó a Vízöntő szerint. A Halak nem tudja átérezni a Vízöntő szabadság iránti vágyát, nem érti, az otthon melege miért nem elégnek neki. A Halak nem veti meg a kalandot, ám annyira közel sem rajong érte, mint a Vízöntő. Mindketten segítőkészek, igyekeznek a világot jobbá tenni, érzelmileg ugyanakkor nincsenek egy hullámhosszon.

Így illik össze a Halak egy másik Halakkal

A Halak és egy másik Halak párkapcsolata egy feldobott pénzérmével jellemezhető: nagyon jól alakulhat, de az ellenkezője sem kizárt. Előfordul, hogy a csillagjegy szülöttei lelki társakká válnak, megadják egymásnak azt az érzelmi szükségletet, amire párjuk vágyik, ám előfordulhat, hogy olyannyira egyformák, hogy gyorsan megunják egymást. Miután a Halak különösen érzékeny, partner helyett párjában könnyen versenytársat láthat. Mindketten hajlamosak elhagyni magukat, ezért ha egyszerre kerülnek mélypontra, úgy nem lesz, aki átmozdítsa őket a holtponton.

(via your tango)