Napi horoszkóp 2018. 11. 13.: Elő a számokkal!

Nem biztos, hogy utálnod kell az ellenfeleidet. Tudom, szeretsz harcban gondolkodni, és tudom, szereted úgy megfogalmazni, hogy az ellenfeleid az ellenségeid is. De mi lenne, ha ezen ma változtatnál? Fogj össze az ellenfeleiddel, és legyetek szövetségesek. Az eredmény megdöbbentő lesz.

A barátaid fejében ott van minden tudás, amire csak szükséged van. Biztos lehetsz benne, nekik nem lehet újat mondani. Biztos lehetsz benne, ők már mindent láttak. Ez pedig azt is jelenti, neked nem kell kipróbálnod bizonyos dolgokat, és nem kell bénáznod sem. Elég, ha tanácsot kérsz a barátoktól.

Rák

Természetesen haladhatsz egyszerű, egyenes úton is, csak ez az út most nem oda visz, ahol lenni szeretnél. Talán sokkal jobb ötlet, ha változtatsz. Talán sokkal jobb ötlet, ha most lekanyarodsz az eddigi utadról. Tedd fel magadnak a kérdést, mit és hogyan változtathatnál meg, hogyan kanyarodhatsz le az eredeti utadról!

